Cirurgiã-dentista morre am grave acidente na BR-367 próximo a Araçuaí na manhã desta segunda-feira (31)

Uma cirurgiã-dentista identificada como Simone Oliveira, 39 anos, morreu em um grave acidente ocorrido no final da manhã desta segunda-feira (31) após o carro que ela dirigia capotar, em trecho próximo à entrada da Comunidade do Quati, a cerca de 8 km de Araçuai, no Vale do Jequitinhonha. Ela seguia sentido Itaobim para Araçuai.

A dentista morreu no local. Com o impacto, o motor do veículo – um Chevrolet Onix – se desprendeu e foi parar na pista. A dentista viajava com o filho de 4 anos que sobreviveu e se encontra no hospital de Araçuai.

O Corpo de Bombeiros, Pelotão de Araçuai, atendeu a ocorrência para desencarcerar a vítima que ficou presa às ferragens

Ela mantinha um consultório dentário na região do Alto do Mercado em Araçuai.

A cirurgiã era divorciada. Ainda não há informações detalhadas sobre o que provocou o acidente. As investigações ficarão à cargo da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado para o IML de Almenara.