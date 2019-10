Ciro Gomes visita Manhuaçu

MANHUAÇU- O Dia do Professor foi marcado pela visita de Ciro Gomes a Manhuaçu. Na manhã de ontem, o ex-governador e ex-candidato à Presidência palestrou na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), com auditório lotado. O evento foi promovido pelas Faculdades Doctum com apoio da Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Caparaó (Adesc), Conselho das Associações de Moradores de Manhuaçu (Coamma) e Associação Comercial, Industrial e Agronegócios (Aciam).

Ciro foi recepcionado pelo deputado federal Mário Heringer, os presidentes da Aciam Silvério Afonso e da Adesc André Farrath; pela Rede de Ensino Doctum, o presidente do Conselho Administrativo, Cláudio Leitão, o presidente Executivo, Pedro Leitão e o conselheiro de Administração Tiago Leitão; e a presidente do Coamma, Marinês Bragança.

Também compuseram a mesa de abertura o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Elias Temer; o médico Marcelo Heringer, presidente municipal do PDT e a representante da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) Maria Imaculada Dutra.

Ciro tem percorrido várias cidades para discutir a temática dos problemas nacionais e as demandas regionais, especialmente temas como emprego, geração de renda, oportunidades, educação e desenvolvimento. O foco dele está em realizar viagens por Minas Gerais, onde estará pelo menos uma vez por mês.

Em entrevista à imprensa, Ciro pontuou o momento enfrentado pelo País, que classificou como “mau momento”. “O Brasil está vivendo a pior crise econômica dos últimos anos. É a pior década em matéria de crescimento econômico. Isso se desdobra em números absolutamente terríveis para o nosso povo. O desemprego aberto atinge 13 milhões de pessoas. A informalidade já atinge a maior parte dos brasileiros que trabalham, a primeira vez na história. A inadimplência humilha 63 milhões e 700 mil brasileiros com o nome sujo no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Isso tudo cria um ambiente de muito sofrimento, de muita angústia e muita descrença com razão do nosso povo na luta pela democracia que é a política. É preciso consertar isso porque sem democracia, sem a população acreditando e apostando e participando no sistema, se instala a lei do mais forte. É isso que está acontecendo no nosso país. Quase 50 mil homicídios, 66 mil estupros, são números absolutamente chocantes que mostram o desapreço crescente da nossa comunidade à lei, às regras de comportamento e de convivência em sociedade. Isso não se resolve com conversa fiada. É preciso ter uma ideia, é preciso dar exemplo e é preciso ter militância. A ideia é que o Brasil não pode esperar por salvador da pátria. Nós precisamos substituir pessoas por correntes de opinião, por projetos, por planos, porque nada sério em país nenhum do mundo acontece no lapso de uma vida humana”.

O político ainda frisou que a estratégia econômica brasileira demanda um projeto nacional de desenvolvimento. “Essa ideia não pode vir só na conversa, porque é muito razoável que a gente tenha humildade para entender que depois do que o povo brasileiro viu, praticamente a direita e a esquerda foram ao poder e replicaram as mesmas práticas, os mesmos modelos a mesma corrupção, a mesma cultura de privilégios. Nós temos o sistema de impostos mais perverso e injusto do mundo, porque ele cobra muito mais de quem pode pagar menos ou muito menos de quem pode pagar mais. Não financia eficazmente o Estado, pobre paga muito imposto e rico não paga nada”.

Ciro finalizou enfatizando que a corrupção acaba introduzindo esta situação. “É preciso que o exemplo para além da palavra seja a demonstração de que se pode mudar as coisas e a partir daí ajudar o povo a entender militância, que é o que me traz aqui em Manhuaçu”.