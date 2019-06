Governo gera negociações de R$ 4 milhões

DA REDAÇÃO – Com objetivo de aproximar os pequenos produtores das grandes redes de varejo, o programa Circuito Mineiro de Compras Sociais (CMCS), realizado pelo Governo de Minas Gerais, em parceria com a Associação Mineira de Supermercados (Amis) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizou sua 3ª edição em Ipatinga, nos dias 29 e 30/5.

Em torno desta iniciativa, a Associação dos Agricultores Familiares da Microrregião de Piedade de Caratinga (Afapic), com mais de 160 produtores associados, avançou em negociações na ordem de R$ 4 milhões com duas grandes redes.

De acordo com o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernando Passalio, as negociações dos pequenos produtores aconteceram com a Rede Consul e Coelho Diniz.

“Uma pequena fábrica de cosméticos conseguiu fechar negócio com a rede Coelho Diniz, ainda na etapa de seleção. Eles estavam tentando essa oportunidade há quase um ano. O empresário estuda ampliar a fábrica e contratar mais mão de obra”, afirmou Passalio.

O Circuito, realizado pela Sedectes, é um dos principais programas do governo para incentivo a pequenos negócios, promovendo o desenvolvimento por meio das potencialidades de cada região. Ele é voltado para microempreendedores individuais (MEI), microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas e agricultores familiares com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões por ano.

Mais uma edição do CMCS

Na próxima quinta-feira (6), a cidade de Pouso Alegre recebe a 3ª edição do CMCS. Na oportunidade, os empreendedores são preparados para apresentarem e divulgarem seus produtos para supermercados e outros grandes compradores, além de receberem orientações de novas formas para potencializar seus negócios e ter contato direto com os supermercadistas.

Os produtos mais bem avaliados disputam vagas gratuitas como expositores do Super Encontro Varejista – Sevar Sul de Minas, também em Pouso Alegre, nos dias 26 e 27/6, Pavan Eventos. A feira, realizada pela Amis, reúne os maiores supermercados e fornecedores da região.

O CMCS foi criado em 2016 e já realizou 15 edições em diversas regiões do estado, auxiliando mais de 450 empreendimentos a concretizarem novos negócios.