Caratinga celebra “Dia Ziraldo” e comemora os 15 anos da Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA- Exposições, teatro, dança, oficinas, sarau e música. Os artistas de Caratinga estão sendo convidados para contribuir com o “Circuito Literário Ziraldo Alves Pinto”, que acontecerá dos dias 24 de outubro a 27 de novembro.

As datas de início e encerramento têm significado especial: 24 de outubro é o dia do nascimento do ilustre caratinguense e a data em que foi instituído o “Dia Municipal do Escritor Ziraldo Alves Pinto”. Já em 27 de novembro, a Casa Ziraldo de Cultura comemora 15 anos.

Edra destaca que a partir do projeto aprovando na Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito em 2024, Caratinga tem uma data dedicada a Ziraldo. “É o primeiro aniversário após a morte do Ziraldo. E acho essa homenagem muito significativa. Eu que acompanho lançamentos de livros, salões de humor, bienais, o Brasil afora, e mesmo pelas reportagens, você vê o quanto o Ziraldo é amado. Sem dúvida nenhuma, é um dos artistas mais amados do Brasil. E Caratinga não pode ficar atrás desse sentimento. Afinal de contas, é um orgulho de todos nós, caratinguenses, ter o Ziraldo como nosso filho mais ilustre. Inclusive, sugeri ao vereador José Cordeiro que criasse o Dia Municipal do Ziraldo. Entre tantas homenagens que o Ziraldo recebeu, inclusive das mais grandiosas, como ser enredo de escola de samba, que pra mim talvez seja uma das homenagens maiores que um artista pode ter aqui no Brasil, e entre tantas outras, o Ziraldo, agora após a sua morte, tem recebido sucessivas homenagens, com criações de escolas, de bibliotecas. Isso, ano a ano, acompanho de forma muito ávida”.

De acordo com Edra, o reconhecimento na terra natal foi muito significativo para a família de Ziraldo. “De várias cidades em todo o Brasil, aumentando e ampliando cada vez mais a homenagem ao Ziraldo, que é natural pelo legado rico que ele nos deixou. Mas ainda assim, quando a família do Ziraldo, acostumada com essas homenagens, ficaram sabendo desse dia Municipal de Caratinga, uma coisa que vai ser instituída para o resto da vida, uma coisa histórica da nossa cidade, eles ficaram muito emocionados. Tanto a viúva Márcia Martins, quanto a sua sobrinha, que hoje comanda o Instituto Ziraldo, e os próprios filhos, todos eles, elas me mandaram mensagem pra mim, de troca, de WhatsApp, dizendo, puxa vida, estou emocionado aqui, não tenho palavras”.

Edra ainda comenta a junção do Dia Ziraldo com a série de homenagens culturais ao artista. “Realmente, Caratinga está fazendo uma homenagem muito bacana, muito bonita, então fico muito feliz de estar inserido nessa homenagem, deixando cada ano, relembrando, reforçando, toda a importância do Ziraldo, porque todo dia, 24 de outubro agora, será comemorado com festividades, atividades artísticas. E mais importante que isso também, já estava programado para a realização do primeiro Circuito Literário Ziraldo Alves Pinto, que tem uma programação extensa, então para este ano, na verdade, esse dia, fica uma coisa condicionada pela Prefeitura, esse critério da realização, mas como pai da ideia, me senti a vontade de já inserir este festival, colocando a programação riquíssima, que terá início no dia 24 de outubro, qual então é o dia de nascimento do Ziraldo, aqui na nossa cidade, Caratinga, Minas Gerais, com encerramento também em uma data muito emblemática, que é no dia 27 de novembro, quando a Casa Ziraldo de Cultura comemora 15 anos de fundação”.

Ao longo desses dias, várias atividades serão desenvolvidas. “Já estou em contato com o Dedéu, do Departamento de Cultura da Prefeitura, vamos arrumar um aparato, um pessoal, para programar e alimentar pessoas e desde já fazer o convite a todos, para todos os dias ter uma atividade artística. Seja no teatro, música, dança, lançamento de livros, enfim, todas as manifestações artísticas, podem ter contato através do meu Instagram, @cartunistaedra. Tenho prazer de de abrilhantar esta festa, contemplando todos que nos procurarem”.

Escolas, entidades de classe e centros culturais, como o Casarão das Artes e Instituto Hélio Amaral também são convidados para a ação. “A ideia principal é que essas atividades sejam feitas na Casa Ziraldo de Cultura, mas não precisa ficar preso ao local, pode ser feito no seu distrito, na sua escola, na sua comunidade. Vamos disponibilizar um banner com uma logomarca deste Dia Ziraldo e também do Circuito Literário, para enriquecer, fazer a ligação da atividade dentro dessa extensa programação que estamos procurando fazer para fazer essa bela homenagem ao Ziraldo”.