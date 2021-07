Circuito de Vôlei é sucesso em Inhapim

INHAPIM – Nos últimos dias 9, 10 e 11, a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria Municipal de Esportes, em parceria com a Federação Mineira de Vôlei (FMV) realizou na praça de esportes “João Felisberto Pereira” a 4ª Etapa do Circuito AR-4 de Vôlei de Praia.

Os Circuitos AR-4 de Voleibol são competições oficiais da Regional Vale do Aço e Leste de Minas Gerais, com a chancela da Federação Mineira de Voleibol (FMV). A AR-4 (Assessoria Regional 4) faz parte da divisão do Estado de Minas Gerais feita pela FMV como parte da estratégia de popularização do voleibol no estado.

A COMPETIÇÃO

Foram 60 duplas inscritas, distribuídas em:

-Seletiva Inhapim Masculino Adulto: 1º Reinaldo Santos/Jean Carlos (Prefeitura de Inhapim); 2º Davi Silva/Wemerson Medina (Prefeitura de Inhapim); 3º Jakis Lacerda/Paulo Junio (Prefeitura de Inhapim); 4º Gilson Filho/Victor Oliveira (Prefeitura de Inhapim).

-Seletiva Inhapim Feminino Adulto: 1º Daiane de Oliveira/Vanessa Peixoto (Prefeitura de Inhapim); 2º Eliane Aredes/Jussara Ribeiro (Prefeitura de Inhapim); 3º Larisse Amanda/Rosangela Mendes (Prefeitura de Inhapim); 4º Carolina Alves/Aline Vieira (Prefeitura de Inhapim).

Sub18 Masculino (8 duplas): 1º Guilherme/Lucas Gabriel (Suco Natura/Itabira Técnico Oseias); 2º Luiz Guilherme/Perdro Bernardo (Voleibol Muriae Professor Francis Bruno); 3º Lucas Guimarães/Pedro Henrique (Esporte Clube Vila Celeste/Ipatinga Vôlei Professor Adler Franz); 4º Danilo Prado/ Flavio Siqueira (A.E.R Usipa Ipatinga Professor Clovis).

Sub18 Feminino (12 duplas): 1º Flora Quirino/Jessica Emanuelle (CT DAS GERAS/PVE Prefeitura de Betim Professor Thiago Paixão); 2º Bianca Martins/Micaelly Evellyn (Andressa Abecassis Gestao e Treinamento Esportivo Professora Andressa Abecassis/Belo Horizonte); 3º Laura Cristina/Larah Merlim (Prefeitura de Varginha Professor Wesley); 4º Sophia/Bebel (CT DAS GERAS Professor Thiago Paixão).

-Adulto Feminino (19 duplas): 1º Alessandra Rezende/Maria Luiza (CT Transpiração/CT Team Álvares Professores Athos Badaró e Celso); 2º Thais Monteiro/Isabela Cristina (Prefeitura de Varginha Professor Wesley); 3º Gabriela Ferreira/Thais Silva (CT Team Álvares/Vitória ES Professor Celso); 4º Cristina/Flora Quirino (PVE Prefeitura de Betim Professor Giu Sucupira).

-Adulto Masculino (21 duplas): 1º João Cassimiro/Benhur Thiago (CT Team Álvares/Vitória ES Professor Celso); 2º Athos Badaró/Lucas Barbosa (CT Transpiração Professora Alessandra Rezende); 3º Alex Costa/Juan Peterson (PVE/Prefeitura de Betim Professor Toninho); 4º Jordan Moreira/Muryllo Coutinho (CT Team Álvares/Vitória ES Professor Celso).

Com os jogos sendo realizados em duas excelentes quadras, de forma simultânea, foram 100 partidas nos três dias.

Entre atletas, comissões técnicas, equipe da secretaria de esportes de Inhapim e equipe de arbitragem aproximadamente 180 pessoas estiveram envolvidas na realização do evento.

Destaque para a equipe de arbitragem: Aline Dias (Inhapim), Alex Bergami (Ipatinga), Alair Lucio (BH), Antônio Loures (Caratinga), Alexsandra Ferreira (Ipatinga), Daniel Cristiano (Ipatinga), Francis Delamanche (Coronel Fabriciano), Pablo Costa (Coronel Fabriciano), Semiramis Mirane (Governador Valadares) e Welingthon de Oliveira (Ipatinga).

Tivemos duplas representando diversas regiões de Minas Gerais o que nos deixou muito feliz. Atletas de Caratinga, Ipatinga, Manhuaçu, Governador Valadares, Betim, Coronel Fabriciano, Belo Horizonte, Timóteo, Varginha, Muriaé, Rio Piracicaba, Ipanema entre outros locais e de Vitoria do Espírito Santo.

Vale lembrar que a pontuação do Circuito AR-4 de Vôlei de Praia Temporada 2021 valerá para o Ranking Mineiro de Vôlei de Praia, para atletas federados!

Conforme o coordenador regional da Assessoria Regional Quatro (AR-4), Daniel Cristiano Souza, as expectativas foram superadas, pois a prefeitura de Inhapim proporcionou um acolhimento que ficará marcado na história do Circuito Mineiro Regional de Vôlei de Praia.

A Quarta Etapa Inhapim Julho/2021 ocorreu com sucesso tanto do alto nível técnico dos jogos, quanto da infraestrutura oferecida. “A estrutura da Praça de Esportes “João Felisberto Pereira”, em Inhapim é fantástica, pois foram disponibilizadas duas quadras de Vôlei de Praia, com excelente areia vinda do litoral capixaba, com áreas de escape excelentes para a prática segura do Vôlei de Praia”, disse Daniel.

Já o secretário de Esportes, Jean José Siqueira, enalteceu e agradeceu a parceria das secretarias municipais de Inhapim na cooperação para realização do circuito. “Quero registrar meu agradecimento ao prefeito Marcinho, que como bom desportista acolheu a ideia de realizarmos o Circuito AR-4 de Vôlei de Praia em Inhapim. Agradeço também a parceria dos meus colegas secretários Maria Izabel (Assistência Social), Carla Ervilha (Educação), Paulo Lima (Obras Públicas), Dadá Moreira (Administração), Terezinha (Cultura) enfim, a todos aqueles que de maneira muito especial colaboraram para o sucesso deste evento, principalmente os servidores da secretaria de Esportes” destacou.

Acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Érica Barbosa e parte da equipe de seu secretariado, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhou o evento e fez a entrega dos troféus aos primeiros colocados que obtiveram êxito ao participarem da competição. “Sensação de orgulho, alegria e muita satisfação em presenciar nossa Praça de Esportes de Inhapim sediando um grande evento esportivo com a participação de atletas de diversas cidades: Inhapim, Belo Horizonte, Betim, Varginha, Ipatinga, Caratinga, Vitória e outros municípios. Para cada elogio e agradecimento que recebíamos pela nossa estrutura, lembrávamos de cada um que de alguma forma ou de outra, contribuíram para essa grande revitalização. Gratidão”, finalizou o prefeito.

A 5ª Etapa será nos dias 20, 21 e 22 de agosto, em Governador Valadares, na Sociedade Recreativa Filadélfia, categorias 40+ e adulto masculino e feminino.

