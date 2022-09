CARATINGA- Na noite de sábado (24), Caratinga recebeu o Circuito das Palmeiras Night Run. A prova foi disputada nas categorias masculino e feminino, onde cada atleta percorreu a distância de 5 km ou 10 km escolhida no ato da inscrição.

Os três primeiros colocados nas categorias masculino e feminino nas provas 5 km e 10 km receberam troféus. Todos os atletas que cruzaram a linha de chegada de forma legal, regularmente inscritos e com o número de peito visível receberam medalhas de participação por completarem a prova.

A programação do evento teve início às 17h com missa. Em seguida, às 18h30 aconteceu o Circuito Kids e às 19h30 a largada do Circuito para os adultos. Ainda teve show com Dhalma às 20h30 e às 21h ocorreram as premiações.

10 km- Masculino

Fábio França Constantino- All Training Run

Eduardo Felipe Ferreira

Flávio da Silva Lima- AAPC Sorocaba

Geral Masculino- 5 km

Rafael Tobias Rodrigues de Oliveira

Claudiomir Pereira Lima- IC Esporte e Saúde

Leandro da Silva Amorim- Superação

Caminhada-3k masculino

Gary Wilkner de Freitas Stofel- Unec

Eduardo Victor Sabadini Morais Almeida

Wesley Simião de Souza- Unec

Geral Feminino- 10 km

Jennifer Rayane Gino Soares- Hélio Ferreira

Samila Afonso da Silva

Dalyla da Silva Oliveira – CT Caratinga

Geral Feminino- 5 km

Flávia Luciléia Ferreira Rodrigues

Elaine Vieira Cardoso Quintão- Studio fitness Raul

Elizângela Lúcio do Nascimento Cândido- Casa Treinos

Caminhada 3 km- feminino

Lygia Marques Godinho- Doctum

Juliana Cristiane de Lima Ferreira

Juliana Coelho Anselmo