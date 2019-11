Competição aconteceu no último final de semana no ACIC/SESI

CARATINGA – A onda do Vôlei de Praia passou pela ACIC/SESI, em Caratinga nos dias 9 e 10 de novembro de 2019 com o Circuito AR-4 de Vôlei de Praia Adulto Masculino e Feminino. Pela primeira vez na história, a Federação Mineira de Voleibol (FMV) traz para Caratinga Circuito Mineiro Regional AR-4 de Vôlei de Praia.

Foram 16 duplas entre masculinas e femininas. 32 jogos realizados, 32 atletas participantes, que vieram das seguintes cidades: Ipatinga, Coronel Fabriciano, Ponte Nova, Betim e da cidade anfitriã.

Os Circuitos AR-4 de Voleibol são competições oficiais da Regional Vale do Aço e Leste de Minas Gerais, com a chancela da Federação Mineira de Voleibol (FMV). A AR-4 (Assessoria Regional 4) faz parte da divisão do estado de Minas Gerais feita pela FMV como parte da estratégia de popularização do voleibol no estado.

O próximo Circuito AR-4 de Vôlei de Praia será nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, no Clube Morro do Pilar, em Ipatinga. A expectativa é de que Caratinga entre para o calendário oficial do Circuito AR-4 de Vôlei de Praia da Temporada 2020.

CONFIRA AS CLASSIFICAÇÕES:

Masculino:

1° lugar- Sucupira/Alex (PVE/Prefeitura de Betim),

2° lugar: Daniel Cristiano/Carlos Augusto (Ipatinga/Caratinga),

3° lugar: Arthur/Gustavo (América Futebol Clube de Caratinga)

4º lugar: José Junior/Israel (Caratinga). Classificação das duplas no feminino:

Feminino:

1° lugar: Lorrayne Canhota/Maria Luiza (PVE/Prefeitura de Betim),

2° lugar: Maria Paula/Thais (PVE/Prefeitura de Betim),

3° lugar: Érica/Helizangela (ACIC/Prefeitura de Caratinga)

4 º lugar: Natalia/Vânia (Caratinga)