Cíntia Chagas terminou casamento após ser agredida por deputado, diz jornalista

Cíntia teria pedido uma medida protetiva contra o ex-marido

A influenciadora Cíntia Chagas teria terminado o casamento com Lucas Boves após ter sofrido uma agressão do deputado. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias nesta segunda-feira, 9. De acordo com o site, ela registrou em setembro um boletim de ocorrência e um pedido de medida protetiva contra o ex-marido.

Cíntia Chagas também compartilhou diversas situações em que enfrentou violência física e psicológica. Em um dos episódios, Lucas teria arremessado uma faca em sua perna. Em outro caso, o deputado arremessou uma garrafa de água mineral contra ela e fez ameaças de “queimar suas costas“.

Foram divulgadas capturas de tela de conversas entre os dois, nas quais a influenciadora pede educadamente que Lucas pare de “apertá-la“, pois as marcas em seu corpo estavam se acumulando e “só de olhar dava vontade de chorar“. Contudo, Lucas apenas respondeu que não conseguia parar, pois estava “viciado” em fazer aquilo.

No depoimento, Chagas teria afirmado que viveu um relacionamento tóxico com o político e que ele era “possessivo, ciumento e controlador”, além de ter descrito diversos episódios de violência psicológica e física.

Fonte: O Tempo