CineSesc Itinerante leva famílias à praça durante final de semana

MANHUAÇU – Garantir o acesso à cultura e ao cinema, esse é o propósito do CineSesc Itinerante, realizado no último final de semana em Manhuaçu. As sessões gratuitas aconteceram na Praça Cordovil Pinto Coelho, no centro de Manhuaçu, na sexta-feira (14) e no sábado (15).

O evento foi realizado pelo Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Manhuaçu e a Prefeitura de Manhuaçu. “Esta é uma parceria muito importante para Manhuaçu, para a nossa população, que traz eventos culturais e serviços para a nossa cidade. Ficamos satisfeitos e felizes em ver as pessoas comparecendo, extremamente interessadas nos dois filmes exibidos. E fiquem atentos, que tem mais eventos em parceria com a Fecomércio MG vindo por aí”, comentou Willen Rike Camargos Soares, Secretário de Cultura e Turismo.

Na mostra foram exibidas duas animações nacionais, Tromba Trem: O filme Nahuel e o Livro Mágico, sempre com um bate papo logo após as sessões, com o objetivo de refletir sobre a obra apresentada e os temas trazidos por ela.

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu