Cinemão chega a Imbé de Minas e Inhapim

Esta semana as cidades recebem cinema gratuito para toda a família

DA REDAÇÃO- O “Cinemão na Estrada” está resgatando a experiência do cinema em 50 cidades das regiões do Vale do Aço e da Zona da Mata. Dessa vez o projeto chega a Imbé de Minas e Inhapim, nos dias 22 e 23 de maio, respectivamente, sempre às 19h. Em Imbé de Minas, o Cinemão será na Praça Santana – centro da cidade, com o filme “Como Treinar seu Dragão 2”. Já em Inhapim, será exibido o filme “Viva – A Vida é uma Festa”, na Praça da Matriz, no centro. As apresentações são gratuitas.

O projeto “Cinemão na Estrada” é uma iniciativa da Casa Cult e acontece sempre em locais públicos para que seja acessível para todas as famílias, independente da classe social. “Sempre priorizamos filmes infantis e de temática para toda a família e temos nos surpreendido com a quantidade e a intensidade da recepção das pessoas ao nosso projeto. É muito gratificante ver quanta alegria e emoção a experiência do cinema, com sua tela grande, ainda pode provocar nas pessoas, independente da presença constante da TV e dos celulares no dia a dia. É outro tipo de experiência e vamos continuar levando esse projeto adiante, especialmente para as cidades menores e mais carentes de atividades de lazer”, conta Isabella Ribeiro, responsável pela Casa Cult.

OS FILMES

Como treinar seu Dragão

Cinco anos após convencer os habitantes de seu vilarejo que os dragões não devem ser combatidos, Soluço (voz de Jay Baruchel) convive com seu dragão Fúria da Noite, e estes animais integraram pacificamente a rotina dos moradores da ilha de Berk. Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre uma caverna secreta, onde centenas de novos dragões vivem. O local é protegido por Valka (voz de Cate Blanchett), mãe de Soluço, que foi afastada do filho quando ele ainda era um bebê. Juntos, eles precisarão proteger o mundo que conhecem do perigoso Drago Bludvist (Djimon Hounson), que deseja controlar todos os dragões existentes.

Viva – A vida é uma festa

Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

A CASA CULT

Criada como espaço para abrigar as artes cênicas, em especial o trabalho do Grupo CleydeYáconis, a Casa Cult Darci Di Mônaco iniciou suas atividades em 2013 no bairro Canãazinho, em Ipatinga/MG e desde fevereiro de 2014 mudou-se para o bairro Cariru. A Casa se firma cada dia mais como um ponto não somente cultural, mas atrai também o turismo com diversos eventos em praça pública.

A Casa Cult leva o nome do percussor do Grupo CleydeYáconis – Darci Di Mônaco, falecido em Maio de 2012. As atividades são mantidas com o patrocínio da CEMIG através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e parcerias locais com comerciantes e comunidade.

Confira abaixo agenda de Maio do Cinemão na Estrada:

22/05, 19h –Imbé de Minas – Praça Santana – “Como Treinar seu Dragão 2” (How To Train Your Dragon , 2014)

23/05, 19h – Inhapim – Praça da Matriz, Centro–“Viva – A Vida é uma Festa” (Coco, 2017)

24/05, 19h – Antônio Dias – Praça Ana Angélica, Centro – “O Touro Ferdinando” (Ferdinand, 2017)

25/05, 19h –Achado –Escola Municipal Maria de Rosa de Oliveira – “O Touro Ferdinando” (Ferdinand, 2017)

29/05 – 19h – Joanésia – Ginásio Poliesportivo, Praça Padre Antônio Diniz – “O Touro Ferdinando” (Ferdinand, 2017)

30/05, 19h – Coronel Fabriciano – Cocais de Cima – Escola Municipal Maria da Conceição Ataíde – “Lorax – Em A Busca da Trúfula Perdida” (Dr. Seuss The Lora, 2012).

31/05, 19h – Timóteo – E. E. Professora Haydée de Souza Abreu, Limoeiro – “Lorax – Em A Busca da Trúfula Perdida” (Dr. Seuss The Lora, 2012).