Cinema e Psicanálise: “Mamma Mia!” será exibido em Caratinga com debate sobre afetividade e sexualidade

CARATINGA — No próximo dia 17 de maio, o musical “Mamma Mia!” (2008) ganhará uma nova leitura em Caratinga. A sessão faz parte do projeto “Afrodite, Eros e Psiquê: A Pluralidade da Dimensão Afetivo-Sexual — Uma Leitura Através do Cinema”, e será realizada de forma gratuita no Espaço De Corpo e Alma, na Rua Coronel Antônio da Silva, 364, sala 1.

O evento, com apoio de Abiatar Machado e do CineClube Gaviões e Passarinhos, propõe a exibição do filme seguido de uma roda de conversa conduzida pela psicanalista Eneide Caetano. O debate abordará temas presentes na obra, como relações familiares, busca por identidade e os impactos do arquétipo materno e do complexo materno na vida afetivo-sexual das mulheres.

Ambientado na fictícia ilha grega de Kalokairi e embalado pelos sucessos do grupo ABBA, o filme acompanha Sophie, que às vésperas de seu casamento tenta descobrir a identidade do pai, convidando três antigos pretendentes de sua mãe para a cerimônia.

Além da leveza e do humor característicos do musical, a discussão propõe reflexões sobre como relações familiares problemáticas podem influenciar a sexualidade, autoestima e os relacionamentos afetivos, e a importância do processo de individuação como caminho para o autoconhecimento e construção de vínculos mais saudáveis.

SERVIÇO:

📅 Data: 17 de maio de 2025

📍 Local: Espaço De Corpo e Alma — Rua Coronel Antônio da Silva, 364/1, Caratinga/MG

🎥 Filme: Mamma Mia! (2008)

🎟️ Evento gratuito

📲 Reserve sua vaga!

Apoio: @abiatarmachado e CineClube Gaviões e Passarinhos