Cine Itaúna: Segunda sala de exibição será inaugurada em breve

CARATINGA- Desde que abriu suas portas em junho de 2018, o Cine Itaúna tem atraído grande público, sendo uma opção de entretenimento para Caratinga e região. A sala de espera ampla e bomboniere, contemplando uma área de cerca de dois mil metros quadrados são alguns dos espaços que têm trazido todo o conforto ao público.

A primeira sala de cinema inaugurada tem capacidade para 204 lugares e a tela tem 10 metros de largura por 4 de altura. Agora, o Cine Itaúna anuncia que está finalizando as obras da segunda sala de exibição, que possui 150 lugares.

De acordo com o gerente Izau Christofer, após a inauguração da nova sala, será possível ampliar a gama de filmes em cartaz. Ao todo, as duas salas somam 354 lugares. “Ar-condicionado, alta qualidade de som e imagem. O público vai gostar bastante, além de ter também ampla estrutura em questão de mais para frente poder colocar filme em 3D, reorganizar nossa programação, isso é um dos grandes benefícios, pois vamos ampliar nossa programação atual”.

A população tem prestigiado e garantindo recordes de bilheteria, como foi na estreia do filme Rei Leão. Tudo isso tem contribuído para mais investimentos no cinema de Caratinga. “A nossa planta atual seria com a estrutura de duas salas, começamos o cinema com esse objetivo e sempre o público vem perguntando, agora vamos conseguir trazer para Caratinga mais uma sala, que beneficiará toda a região. Graças a Deus, um público muito bom de acordo com a programação, tem atendido muito bem às nossas expectativas, as cidades vizinhas também têm prestigiado, isso é muito gratificante fez com que animássemos a voltar as obras e buscar ampliar mesmo o atendimento”, destaca Izau.

A previsão é de entregar a segunda sala de exibição em no máximo três meses. Izau convida o público para continuar marcando presença no Cine Itaúna. “Já iniciamos as compras das cadeiras, projetor, ar condicionado. É um presente para Caratinga e região e esperamos que seja valorizado, que o público venha prestigiar”.

EM CARTAZ

Em cartaz no Cine Itaúna, o filme ‘Aves de Rapina- Arlequina e sua emancipação fantabulosa’. Conforme a sinopse, “Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade”.

O filme começou a ser exibido na última quinta-feira (6) e segue inicialmente até o dia 12 de fevereiro com duas sessões: 18h e 20h30.