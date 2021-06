Cinco plantas venenosas que podem prejudicar os cães

Ter plantas em casa é tudo de bom : deixa o ambiente mais harmonioso, oxigenado e com um feng shui natural. Mas se você vive com pet em casa , principalmente cães, é importante ter atenção, pois muitas das plantas venenosas para cachorro são usadas para decorar o espaço doméstico e podem ser fatais para o seu grande amigo. Saiba quais as perigosas para cães e o que fazer se o seu pet ingerir alguma delas.

Jiboia

Essa é uma planta de folhagens longas é muito comum em ambientes pequenos e tem efeito belíssimo em cantos de sala e quarto. Porém, a jiboia é venenosa para cachorro e suas folhas são extremamente tóxicas para os caninos e devem ser evitadas por quem convive com o bichinho.

Azaléa

Essas flores rosadas e muito bonitas podem ficar ótimas no quarto ou no jardim da casa, mas se consumidas pelos bichinhos, podem causar problemas no sistema digestivo e até mesmo cardíacos no animal. Por isso, se você tem um doguinho em casa, melhor deixar essa planta de fora da decoração.

Espada-de-são-jorge

A espada-de-são-jorge é uma planta muito popular nas casas brasileiras e fica bem em locais fechados, sendo facilmente encontrada na sala de estar ou na varanda. O que muita gente não sabe é que, além de ser perigosa para animais, a planta também é tóxica para humanos, causando salivação excessiva e irritação da mucosa na região da boca e do focinho dos pets.

Copo de leite

O copo de leite é uma flor conhecida por sua delicadeza e, não raro, é presenteada para decorar ambientes. Porém, esse rostinho bonito esconde uma das plantas mais venenosas para os cachorros: se ingerida, ela pode causar edemas na glote, bloqueando a respiração, além de dor intensa.

Samambaia

Quem nunca teve uma samambaia em casa que atire a primeira pedra! Essa planta é figurinha certa na casa de vó, além de ser muito bonita. Em contato com os bichinhos, entretanto, pode causar anemia severa e sangramentos na gengiva.

O que fazer quando o cachorro come planta venenosa?

Pessoas desavisadas mantêm os cães próximos às plantas , e com isso podem ter acidentes desagradáveis. Se o seu cachorro comer alguma planta venenosa a recomendação é levá-lo diretamente para o veterinário para o primeiro atendimento. Cada planta possui um efeito diverso no organismo dos cães e, por isso, é importante saber o nome da que o seu pet comeu na hora da consulta.

