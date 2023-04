Cinco Fiéis que retornavam de culto religioso morrem após batida em Minas

Um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um caminhão deixou cinco pessoas mortas na MGC-164 em Martinho Campos, na região Centro-Oeste do Estado. A batida foi na altura do km 79 no final da tarde desse domingo (2).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tinha placas de Corinto e, o caminhão, de Abaeté. O caminhoneiro, de 40 anos, relatou aos bombeiros que em uma das curvas sinuosas da rodovia, se deparou com o veículo Celta que vinha na contramão, em alta velocidade. Na sequência, houve a colisão frontal.

Dentro do Celta estavam cinco pessoas, todas adultas. Elas ficaram presas às ferragens. Os óbitos foram constatados no local. Foi necessário o uso de equipamentos de desencarceramento por parte dos bombeiros para a retirada dos ocupantes do carro.

Segundo relato de populares ao Corpo de Bombeiros, as vítimas vinham de um culto religioso que aconteceu na cidade de Paineiras. Entre as vítimas estavam três homens, com idades de 18, 46 e 53 anos, além de duas mulheres de 27 e 31 anos. Não há informação sobre parentesco entre os mortos. O caminhoneiro e a esposa não se feriram.

O acidente ocorreu entre as cidades de Martinho Campos e Pompéu. Houve um grande vazamento de óleo na pista, sendo necessário também a aplicação de serragem para evitar o risco de novos acidentes.

