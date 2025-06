Cinco armas de fogo são apreendidas em operação no Córrego da Raiz

Homem de 27 anos foi detido por posse ilegal de armas em área rural de Manhuaçu

MANHUAÇU — Uma operação realizada nesta segunda-feira (16) resultou na apreensão de cinco armas de fogo no Córrego da Raiz, zona rural de Manhuaçu. Um homem de 27 anos foi detido por posse ilegal de armamento.

Durante a ação, as equipes policiais localizaram as armas na residência do suspeito. Entre o material apreendido estavam uma espingarda adaptada para calibre .22, uma espingarda de cano duplo, uma espingarda de antecarga, uma garrucha grande e uma garrucha menor. Além das armas, foram recolhidas quatro munições calibre .22 percutidas e não deflagradas, quatro estojos de calibre .22 e uma munição calibre .44.

O homem e o material foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu, onde o caso será investigado e as providências legais adotadas.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas e da colaboração da população no combate à posse irregular de armas, contribuindo para a segurança das comunidades rurais e urbanas.