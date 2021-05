CIMVA pede pavimentação da MG-425, entre Vargem Alegre e Revés do Belém

CARATINGA – O presidente do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Vale do Aço (CIMVA), Ailton Silveira, o “Ailtinho” (MDB), entregou ao Governador Romeu Zema (Novo) documento pedindo a pavimentação asfáltica do trecho de 18 km, que liga o distrito de Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) ao município de Vargem Alegre. O governador se reuniu com dezenas de prefeitos da região, na manhã desta quarta-feira (5), na sede da Faculdade de Filosofia e Ciências Contábeis de Caratinga (Fafic).

No documento, Ailtinho relata a importância da obra que, dentre outros benefícios, proporcionará rapidez no transporte de pacientes de hemodiálise dos municípios próximos à rodovia MG 425 até Ipatinga e Caratinga e a diminuição do tráfego de veículos e caminhões nas BR´s 458 e 116. “Acreditamos na sensibilidade do governador Zema, para que tenhamos este nosso pleito atendido”, comentou o presidente do CIMVA.

O documento, que reafirma a reivindicação histórica da região em relação à obra, é subscrito, também, pelos prefeitos de Pingo-d’água (Luiz Paulo), Córrego Novo (Éder Fragoso), Bom Jesus do Galho (Padre Aníbal), Ipatinga (Gustavo Nunes), Caratinga (Welington Moreira), Vargem Alegre (Maria Cecília) e Santana do Paraíso (Bruno Morato).