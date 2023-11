Cides-Leste participa do 1º Seminário Estadual sobre Família Acolhedora

Evento foi realizado no Auditório JK, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte

DA REDAÇÃO – O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas Cides – Leste atua em inúmeras áreas, tendo como objetivo planejar, executar projetos e programas que visem o desenvolvimento regional e o aperfeiçoamento das gestões administrativas dos seus municípios consorciados, em 2021 os municípios de Piedade de Caratinga, Vargem Alegre, Ubaporanga, Entre – Folhas, Imbé de Minas, Santa Bárbara do Leste e Mesquita, ampliaram a oferta dos serviços por meio da Assistência Social.

O Serviço de Acolhimento Regionalizado em Família Acolhedora do Cides-Leste, marcou presença, no 4º Painel de discussão no 1º Seminário Estadual sobre Família Acolhedora realizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG). Realizado no dia 17 de novembro, o evento lotou o Auditório JK, na Cidade Administrativa de Minas Gerais em Belo Horizonte, e ainda contou com grande adesão virtual.

A coordenadora do Cides – Leste Adryelly Karlla Corrêa Alacrino abordou sobre o “Acolhimento em Família Acolhedora por meio de Consórcio Público”, que vem sendo referência no Leste de Minas.

O acolhimento é uma medida de proteção, prevista no ECA no Art. 19 §1o e §3º; Art. 101 §1o., para crianças e adolescentes que precisam ser afastados temporariamente de sua família de origem. Esta medida é excepcional e provisória, e não deve ultrapassar 18 meses. Existem três modalidades de acolhimento por medida de proteção, e o acolhimento em família acolhedora é uma dessas.

As famílias acolhedoras são selecionadas, preparadas e acompanhadas por uma equipe de profissionais para receber crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, até que possam retornar para sua família de origem ou, quando isso não é possível, ser encaminhadas para adoção. Ou seja, acolhimento familiar e adoção são situações distintas, inclusive no seu tempo de duração: o acolhimento é temporário, a adoção é definitiva. A família acolhedora tem a guarda provisória da criança ou adolescente que acolhe vinculada a sua participação no Serviço.

Esta modalidade de acolhimento é preferencial e prioritária, além de indicada por pesquisas científicas ao redor do mundo, pois oferece uma experiência permeada de afeto, cuidado e proteção, em um momento difícil e delicado da vida das crianças e adolescentes. Esses elementos fazem toda a diferença e contribuem para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes no período de acolhimento.

