VIOLA DE FEIRA

Projeto cultural celebra a tradição caipira e reúne artistas renomados em manhã de música e cultura popular no sábado (21) no Mercado Municipal

CARATINGA – A tradição da viola caipira e da música de raiz ganhará destaque em Caratinga com a realização da 9ª edição do projeto ‘Viola de Feira – Encontro de Violeiros e Cantoras’. O evento acontece no sábado, dia 21 de fevereiro, às 8h, no Mercado Municipal, reunindo artistas reconhecidos e promovendo um encontro entre música, memória e cultura popular.

Idealizado pelo violeiro, cantor e compositor Wilson Dias, o projeto tem como proposta valorizar esse importante patrimônio cultural brasileiro, fortalecendo os vínculos entre artistas e comunidade.

Nesta edição, um dos destaques é a participação feminina, com cantoras dividindo o palco com violeiros em apresentações que resgatam histórias e tradições.

A programação terá início com o violeiro, cantor e compositor Bilora, natural do Vale do Mucuri, conhecido por seu trabalho ligado à música de raiz. Em seguida, sobe ao palco a cantadeira e compositora Nádia Campos, cuja trajetória é marcada pela pesquisa e circulação por diversas regiões do país.

Encerrando a manhã, Wilson Dias recebe a cantora Titane, considerada uma das vozes mais respeitadas da música independente brasileira.

Segundo os organizadores, o projeto busca proporcionar uma experiência que vai além da música, promovendo também a valorização da agricultura familiar e o fortalecimento do encontro comunitário.

O ‘Viola de Feira’ é uma realização do Instituto Sociocultural Valemais, com apoio da Prefeitura de Caratinga e produção da Picuá Produções, por meio do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) do Governo de Minas Gerais.

SERVIÇO

Evento: Viola de Feira – Encontro de Violeiros e Cantoras

Data: 21 de fevereiro

Horário: 8h

Local: Mercado Municipal de Caratinga

Endereço: Rua Lamartine, bairro Esplanada

Entrada: Gratuita