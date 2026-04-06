Vazamento de rede de esgoto atinge trecho do Rio Caratinga

Superintendente esclarece que oficina municipal não tem ligação com a contaminação

CARATINGA- Moradores de Caratinga ficaram preocupados após a circulação de informações sobre uma possível contaminação no Rio Caratinga, nas proximidades da Praça da Estação. Inicialmente, havia suspeita de que a poluição teria sido provocada por óleo oriundo da oficina da Prefeitura. No entanto, a hipótese foi descartada após apuração da reportagem e posicionamento oficial da Copasa.

De acordo com a companhia, o problema foi causado por um vazamento de esgoto. Em nota, a Copasa informou que uma equipe operacional esteve no local na manhã desta segunda-feira (6) e identificou o rompimento de uma rede interceptora no bairro Vale do Sol. Com isso, houve extravasamento de esgoto, que atingiu um córrego da região e seguiu até o Rio Caratinga.

A empresa destacou ainda que a manutenção da rede já estava em andamento e que a previsão era de conclusão ainda no decorrer da tarde.

Prefeitura nega responsabilidade

Diante das suspeitas iniciais, a reportagem conversou com Geraldo Ferreira, superintendente de oficina e mecânica da Prefeitura de Caratinga, que negou qualquer relação entre a oficina municipal e a contaminação.

“De fato, não procede. Vocês podem olhar no rio, no fundo da oficina, que não tem rede de esgoto nenhuma jogando óleo no rio. Aqui, os óleos que nós trocamos são recolhidos em tambores e descartados no local apropriado. Teve uma denúncia, só que essa denúncia não procede”, afirmou.

Ele reforçou que o local segue normas ambientais e que não há descarte irregular de resíduos. “Está aberto para toda a reportagem ver que o fundo da oficina não tem rede de esgoto nenhuma. O meio ambiente, o nosso secretário Natanael, sempre cobra isso de nós. Pode ver para cima, para baixo, que nós não descartamos material impróprio dentro do Rio Caratinga”, disse.

Geraldo também apontou que a origem da água escura observada está acima da área da oficina. “Esse córrego de onde está saindo a água preta está para cima da oficina, não tem nada a ver com a Prefeitura Municipal. Vem de cima essa descarga”, completou.

Orientações à população

A Copasa orienta que, em caso de problemas relacionados ao abastecimento de água ou esgotamento sanitário, os moradores entrem em contato pelos canais oficiais da empresa, informando o endereço completo para que uma equipe possa verificar a situação.

Os atendimentos podem ser feitos pelo site, aplicativo “Copasa Digital”, telefone 0800 0300 115, WhatsApp (31) 99770-7000 ou web chat disponível no portal da companhia.

A situação gerou repercussão entre moradores, mas, conforme as informações oficiais, a causa do problema já foi identificada e está em processo de correção.