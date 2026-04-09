Trecho da Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho passa a ter proibição de estacionamento

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga anunciou mudanças na sinalização de trânsito com o objetivo de melhorar a fluidez e aumentar a segurança nas vias urbanas. A intervenção foi realizada por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SEDEST), através do Departamento de Trânsito.

A nova sinalização de proibição de estacionamento foi implantada na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz, no trecho entre os números 297 e 397. A medida foi adotada após estudos técnicos que identificaram pontos de retenção e dificuldades na circulação de veículos, principalmente nos horários de maior movimento.

De acordo com a Prefeitura, a retirada de veículos estacionados nesse trecho deve contribuir para reduzir congestionamentos, facilitar a passagem de veículos de emergência e melhorar a organização do tráfego na região.

A administração municipal destaca que a mudança segue os critérios estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelas normas vigentes de sinalização, priorizando a mobilidade urbana e o interesse coletivo.

A orientação aos motoristas é para que fiquem atentos à nova sinalização vertical e horizontal, respeitando as placas de “Proibido Estacionar”, evitando autuações e contribuindo para um trânsito mais seguro e eficiente.

A SEDEST reforça que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações contínuas voltadas à melhoria do sistema viário do município, com foco na segurança e na qualidade de vida da população.

A nova sinalização entra em vigor a partir do dia 13 de maio de 2026. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção às mudanças implantadas na via.