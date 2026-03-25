Solidariedade entra em campo em prol da ASDOERC

Um jogo beneficente com veteranos do Club de Regatas Vasco da Gama está previsto para junho, durante o aniversário da cidade, em apoio à instituição

CARATINGA – No mundo inteiro, milhares de pessoas convivem diariamente com os desafios impostos pela doença renal crônica. Em Caratinga, o apoio a esses pacientes tem sido garantido há mais de três décadas pela ASDOERC, que hoje enfrenta dificuldades para manter suas atividades. Para ajudar a instituição, um jogo beneficente com participação de veteranos do Club de Regatas Vasco da Gama está previsto para acontecer em junho, durante as comemorações do aniversário da cidade.

Para quem depende da hemodiálise, o tempo ganha outro significado. A rotina passa a ser organizada em torno das sessões de tratamento, das consultas e da espera por procedimentos essenciais. Nesse cenário, o apoio social faz diferença direta na qualidade de vida.

Fundada há 31 anos, a ASDOERC nasceu da iniciativa de um paciente renal e, desde então, tornou-se referência de acolhimento e suporte para pessoas em tratamento em Caratinga e região. Atualmente, mais de 200 pacientes são assistidos com a entrega de cestas básicas, medicamentos, cobertores e acompanhamento social.

Segundo a presidente da associação, Rejane de Amorim, o trabalho é contínuo, mas depende da solidariedade da comunidade.

“A associação surgiu da necessidade de quem já vivia essa realidade e entendia o quanto o apoio faz diferença. Hoje atendemos mais de 200 pessoas e fazemos o possível para garantir dignidade durante o tratamento, mas precisamos da participação da comunidade para continuar.”

Apesar dos esforços, a demanda cresce a cada ano. Um dos principais desafios enfrentados pelos pacientes é a demora na realização da cirurgia de fístula – procedimento fundamental para quem depende da hemodiálise.

“Muitos pacientes aguardam por essa cirurgia há bastante tempo. Sem ela, o tratamento fica mais difícil e mais arriscado. É uma espera que preocupa e angustia”, explica Rejane.

Entre os assistidos pela associação está Cláudio Maguila, paciente renal, voluntário da entidade e figura bastante conhecida na região pelo envolvimento com o esporte. Ele aguarda há dois anos pela cirurgia.

Mesmo enfrentando a própria batalha, decidiu contribuir com o trabalho da instituição e apoiar outros pacientes.

“O esporte sempre me ensinou sobre união e superação. Hoje eu enfrento outra luta, mas continuo acreditando na força do grupo. Por isso faço questão de ajudar a associação e incentivar outras pessoas a participarem também.”

A mobilização em torno da causa ganhou um reforço importante: a realização de um jogo beneficente com ex-jogadores do Vasco, programado para acontecer durante as comemorações do aniversário de Caratinga (a data ainda está sendo definida). A expectativa é arrecadar recursos e ampliar a visibilidade do trabalho desenvolvido pela associação.

Para Maguila, a iniciativa representa mais do que entretenimento. “Esse jogo é uma oportunidade de chamar a atenção da população para a causa. Quando a comunidade participa, quem está em tratamento sente que não está sozinho.”

A expectativa é que o evento mobilize moradores de Caratinga e região e contribua para fortalecer o atendimento oferecido aos pacientes renais do município. Afinal, quando a solidariedade entra em campo, quem ganha não é apenas o público – são centenas de pessoas que seguem lutando diariamente pela própria saúde.

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Serviço | Como ajudar a ASDOERC

Quem quiser contribuir com a associação pode entrar em contato pelos canais abaixo:

Telefone: (33) 3321-6016

WhatsApp: (33) 9 9138-4021

PIX (CNPJ): 74.018.839/0001-93

As doações ajudam na manutenção das atividades e no atendimento a mais de 200 pacientes renais assistidos pela instituição em Caratinga e região (com a doação de medicamentos, cestas básicas, suplementos e cobertores).