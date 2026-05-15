Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga lança ‘1º Cupping de Cafés Especiais’

CARATINGA- Estão abertas as inscrições para o 1º Cupping de Cafés Especiais e Leilão do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, iniciativa promovida em parceria com o Sistema Faemg Senar, por meio da equipe do ATeG Café. O concurso tem como objetivo reconhecer produtores que se destacam na produção de cafés especiais, incentivar boas práticas agrícolas e fortalecer a cafeicultura regional.

O edital prevê a participação de até 50 produtores. Desse total, 40 vagas serão destinadas a cafeicultores atendidos pelo programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema Faemg Senar e outras 10 vagas para produtores sindicalizados, atendidos ou não anteriormente pelo programa.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 30 de junho de 2026, por meio de formulário online disponibilizado pela organização. O concurso contará com as categorias Café Arábica Natural, Categoria Jovem e Categoria Feminina.

Os cafés inscritos passarão por avaliações físicas e sensoriais realizadas por especialistas e Q-Graders, seguindo metodologia oficial da Specialty Coffee Association (SCA). Entre os critérios avaliados estão fragrância, aroma, sabor, acidez, corpo, doçura, equilíbrio e ausência de defeitos.

Os 10 cafés com maior pontuação avançarão para a etapa final e participarão do leilão oficial do evento, marcado para o dia 29 de agosto de 2026. A premiação prevê R$ 5 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro colocado, além de troféus de reconhecimento nas categorias Jovem e Feminina.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, Roberto Aquino, afirma que a iniciativa busca ampliar a valorização dos cafés produzidos na região. “Nosso objetivo é reconhecer os produtores que vêm investindo em qualidade, fortalecer a identidade dos cafés da nossa região e criar oportunidades para que esses cafés alcancem novos mercados. Temos produtores com grande potencial e o concurso será uma vitrine importante para mostrar essa qualidade”, destacou.

Além da premiação e do leilão, o concurso também servirá como etapa de seleção para o 10º Cupping de Cafés Especiais do ATeG Senar.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga pelo telefone (33) 3321-3194.