Secretário de Obras pede exoneração após sete meses no cargo

A Prefeitura de Caratinga publicou decreto que oficializa a exoneração, a pedido, de Adriano Henriques da Fonseca do cargo de Secretário Municipal de Obras Públicas e Defesa Social. O ato entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 6 de fevereiro de 2026.

Adriano Henriques havia sido nomeado para o cargo em julho de 2025, exercendo função de provimento em comissão, símbolo SM. A exoneração ocorre após cerca de sete meses à frente de uma das pastas consideradas estratégicas da administração municipal.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social é responsável pela coordenação de projetos e orçamentos de obras públicas, construção, pavimentação e conservação de estradas municipais e vias urbanas, além da administração direta de obras e serviços executados pelo Município.

Entre as atribuições administrativas, a pasta também concentra a elaboração do cronograma físico-financeiro das obras em conjunto com a Secretaria de Fazenda e Planejamento, a coordenação da legislação urbanística e a fiscalização de seu cumprimento, bem como a supervisão da frota de veículos e equipamentos da Administração Municipal.

No campo da Defesa Social, a secretaria tem como responsabilidade a coordenação das ações de proteção dos bens, serviços e instalações do Município, a defesa dos direitos do cidadão e a preservação da normalidade social. Também cabe ao secretário articular ações com órgãos estaduais e federais de segurança pública, apoiar e integrar instituições de segurança e instituir mecanismos de proteção do patrimônio público.

Outras competências incluem o acompanhamento de operações de rotina ou emergenciais realizadas pelos órgãos de segurança dentro dos limites do Município, além do estabelecimento de diretrizes para a política de trânsito e o monitoramento de sua operação.

Até o momento, a Prefeitura de Caratinga não informou quem assumirá, de forma interina ou definitiva, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social.