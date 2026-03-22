Reajustes de tarifas de pedágio passam a valer neste domingo

Reajustes de tarifas de pedágio passam a valer neste domingo

As tarifas de pedágio das rodovias administradas pela Ecovias Rio Minas serão reajustadas a partir da zero hora deste domingo (22/03). A atualização foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Decisão SUROD nº 262, publicada no Diário Oficial da União em 20 de março de 2026.

O reajuste está previsto no contrato de concessão e considera a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 4,44% no período, além de outros fatores de reequilíbrio econômico-financeiro e da 2ª Revisão Ordinária do contrato.

As novas tarifas serão aplicadas em todas as praças de pedágio distribuídas ao longo das rodovias BR-116, BR-465 e BR-493, nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Para os veículos de passeio, por exemplo, as tarifas passam a ser de R$13,20 em Inhapim e R$10,70 em Santa Bárbara do Leste