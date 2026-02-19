Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma e da Campanha da Fraternidade 2026

CARATINGA– A Quarta-feira de Cinzas marca o início da Quaresma para os católicos, um período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Além de abrir esse tempo litúrgico especial, a data também dá início à Campanha da Fraternidade 2026, que neste ano traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema: “Ele veio habitar no meio de nós”.

Em entrevista, padre Moacir Ramos Nogueira destacou a importância desse tempo como oportunidade de renovação espiritual e reconciliação com Deus. “Mais uma vez, nós estamos iniciando esse tempo santo da quaresma, que tem o seu início exatamente hoje na celebração da quarta-feira de cinzas, que é um tempo de penitência, um tempo que nos convida à reconciliação, à meditação, à interiorização, para a gente poder fazer esse caminho de 40 dias no deserto com Jesus, nos preparando para celebrar a festa da Páscoa da Ressurreição do Senhor”, afirmou.

Tempo de conversão e mudança interior

De acordo com padre Moacir, a liturgia da Quarta-feira de Cinzas traz ensinamentos profundos já nas leituras bíblicas. Ele recorda a passagem do profeta Joel, que convida os fiéis a “rasgar o coração e não as vestes”, ressaltando a importância de uma conversão sincera e interior. “Esse tempo de interiorização, de meditação, deixar de lado as aparências e voltar para o nosso interior, para um tempo de oração e reflexão. Talvez não adianta coisas grandiosas que vão ficar apenas nesse período, mas pequenos gestos que vão nos ajudar ao longo da nossa vida, nos ajudar a ser pessoas melhores, mais amáveis, mais acolhedoras”, explicou.

O padre também destacou a mensagem do apóstolo Paulo: “Em nome de Jesus Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus”, reforçando a importância do sacramento da confissão nesse período.

Oração, jejum e esmola

O Evangelho da Quarta-feira de Cinzas apresenta três práticas fundamentais da Quaresma: oração, jejum e esmola. “A oração é essa nossa proximidade com Deus. O jejum faz a gente voltar para o nosso interior e a esmola nos leva a estender a mão ao nosso semelhante”, pontuou o padre.

Ele recordou ainda uma fala do Papa Francisco: “Não existe quaresma sem Páscoa”, lembrando que todo esse caminho tem como meta o crescimento espiritual e a celebração da Ressurreição.

Segundo o sacerdote, na mensagem deste ano para a Quaresma, o Papa Leão XIV destaca duas palavras centrais: escutar e jejuar. “O Papa chama atenção para a escuta atenta da Palavra de Deus, a escuta dos irmãos, dos sinais dos tempos, e também para a prática concreta do jejum sagrado. Quando Jesus diz: ‘Quando você estiver jejuando, não faça como os hipócritas’. Nosso Pai, que vê o que está oculto, nos dará a recompensa”, ressaltou.

Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Moradia

Dentro do tempo quaresmal, a Igreja no Brasil propõe anualmente um tema de relevância social. Em 2026, a Campanha da Fraternidade traz como foco a questão da moradia. “O tema ‘Fraternidade e Moradia’ nos desperta para a importância do cuidado com a casa comum, com a nossa vida e com a vida do nosso semelhante, para que todos possam ter garantido o direito à moradia”, explicou.

O padre destacou dados preocupantes: milhões de pessoas no Brasil não possuem moradia adequada, e centenas de milhares vivem em situação de rua. “A casa é o lugar sagrado onde a família experimenta o aconchego, a presença do pai, da mãe, dos irmãos, onde se celebra a vida e o amor. Precisamos refletir sobre essa realidade e agir com fraternidade”, disse.

Sinal de humildade e esperança

Ao receber as cinzas sobre a cabeça, os fiéis são lembrados da fragilidade humana e da necessidade de conversão.

“Nesse dia de penitência e jejum, ao recebermos as cinzas, lembramos da nossa pequenez. Que possamos acolher com amor a mensagem desse tempo santo da quaresma e fazer todo o esforço possível para caminhar sempre na graça de Deus”, concluiu.

Ele finalizou desejando a todos uma santa caminhada quaresmal: “Que cada um possa fazer desse tempo um verdadeiro retiro espiritual. Que Deus abençoe e proteja a vida de todos”.