Procuradoria da Mulher promove palestra “Carnaval sem assédio” para alunos do ensino médio

CARATINGA – A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal promoveu, na manhã desta terça-feira (10), a palestra “Carnaval sem assédio”, voltada aos alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual José Augusto Ferreira, no bairro Dário Grossi. A atividade integra uma semana de ações educativas realizadas em escolas do município, com foco na conscientização de jovens sobre respeito, violência contra a mulher e comportamento responsável durante o período carnavalesco.

A palestra teve início às 8h30 e contou com a participação das vereadoras Jéssica, presidente da Procuradoria da Mulher, Neuza e Zelinha, além da advogada Ingrid Santana, convidada para conduzir o debate com os estudantes.

Segundo a vereadora Jéssica, a iniciativa marca o começo de um trabalho contínuo da Procuradoria junto à comunidade escolar. “Estamos iniciando, junto com as vereadoras Neuza e Zelinha, uma semana de palestras nas escolas. Escolhemos quatro instituições e começamos pelo Estadual, apresentando o trabalho da Procuradoria e os temas que iremos desenvolver ao longo do ano”, explicou.

De acordo com ela, a Procuradoria da Mulher atua a partir de eixos definidos, como empreendedorismo, saúde da mulher, participação feminina na política e violência doméstica. “Todo mês vamos trabalhar um tema. Neste mês, por conta do período, escolhemos falar sobre o carnaval sem assédio. É possível ter alegria e um carnaval saudável, mas com respeito, principalmente às mulheres, que é o nosso foco”, destacou.

A programação da semana inclui ainda palestras na Escola NIEC, nesta quarta-feira (11), às 10h, com a advogada Dalila; na Escola Princesa Isabel, no dia 12, às 8h, com as vereadoras Jéssica e Neuza; e na sexta-feira (13), na Escola Juarez Canuto, com a advogada Maria Fernanda.

Educação como ferramenta de prevenção

Para a vereadora Neuza, procuradora-adjunta da Procuradoria da Mulher, o diálogo com os jovens é essencial para o enfrentamento da violência. “O assédio está diretamente ligado à violência contra a mulher, que é uma temática que vamos trabalhar muito ao longo do ano. O carnaval é um período de festa, bebida e descontração, mas isso não significa que tudo pode”, afirmou.

Ela ressaltou que a orientação precoce é fundamental. “É muito importante preparar os jovens, mostrar o que é o assédio, quais são as consequências e como se comportar com respeito. A base é a educação”, completou.

Durante a palestra, a advogada Ingrid Santana abordou o conceito de assédio, suas implicações legais e as consequências também para adolescentes. “Falamos sobre respeito, cuidado com o outro e sobre o crime de assédio, inclusive a punição para atos infracionais análogos. Muitas vezes o excesso de bebida é usado como desculpa para uma conduta errada, e isso precisa ser combatido”, explicou.

Ela destacou ainda a importância da formação desde cedo. “Quando trazemos conhecimento, plantamos uma semente. Eles levam isso para fora da escola e também para dentro de casa. Educar faz toda a diferença”, disse.

Parceria com a escola

O diretor da Escola Estadual José Augusto Ferreira, Jean Felipe Campos Lopes, avaliou positivamente a iniciativa. “É uma parceria muito importante. O ‘não é não’ precisa ser dito, o óbvio precisa ser falado. A escola fica muito satisfeita e apoia essa aproximação com o Legislativo, porque é uma necessidade real”, afirmou.

O que é a Procuradoria da Mulher

A Procuradoria da Mulher é um órgão institucional do Poder Legislativo, presente em câmaras municipais, assembleias legislativas, no Senado e na Câmara dos Deputados. Criada em 2009, tem como objetivo a defesa dos direitos das mulheres, atuando no combate à violência e à discriminação de gênero.

Entre suas principais funções estão o recebimento e encaminhamento de denúncias, orientação e acolhimento às vítimas, fiscalização e proposição de políticas públicas voltadas à igualdade, saúde, educação e autonomia econômica, além do estímulo à participação feminina na política. A Procuradoria também atua em rede e de forma itinerante, ampliando a proteção e a conscientização nos municípios.

A ação realizada em Caratinga reforça o papel educativo da Procuradoria e a aposta na formação dos jovens como estratégia de prevenção à violência e promoção do respeito.