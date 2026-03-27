Prefeitura promove Corrida Lilás com ações voltadas à saúde da população

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no próximo domingo (29), a Corrida Lilás – Pela Saúde da Mulher, iniciativa que une prática esportiva, promoção da saúde e conscientização.

A ação integra a programação do mês de prevenção ao câncer do colo do útero, reforçando a importância do cuidado com a saúde, do diagnóstico precoce e da adoção de hábitos saudáveis.

Aberto a toda a população, o evento convida homens e mulheres a participarem desse momento de incentivo à qualidade de vida e ao bem-estar. A corrida terá percurso de 5 km, promovendo integração, atividade física e qualidade de vida.

A programação acontece na Praça da Estação, com concentração às 8h e largada às 8h30.

Além da corrida, serão oferecidos diversos serviços gratuitos, incluindo medalha, camisa, lanche saudável (frutas) e hidratação, além de atendimentos e orientações em saúde.

Durante a ação, estarão disponíveis serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), orientações nutricionais, massoterapia, auriculoterapia e atividades de alongamento com equipe de educadores físicos.

Também serão realizados agendamentos de exames preventivos e mamografias, além de vacinação e atualização do cartão vacinal, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e incentivando o acompanhamento regular.

A Corrida Lilás também contará com premiação do 1º ao 5º lugar geral nas categorias masculino e feminino, valorizando o desempenho dos participantes.

Como forma de incentivar a solidariedade, a inscrição será realizada mediante a doação de uma caixa de leite, que será destinada a ações sociais do município.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o incentivo à solidariedade.

As inscrições foram abertas na terça-feira (24), por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura de Caratinga.