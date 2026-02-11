Prefeitura de Caratinga anuncia novo procurador do município

A Prefeitura de Caratinga anuncia a nomeação de Rodrigo Menezes como novo Procurador do Município.
Graduado em Direito, Rodrigo Menezes possui ampla experiência na área jurídica e administrativa, com atuação em Direito Administrativo, Trabalhista e Civil, além de sólida trajetória em assessoramento institucional, gestão pública e governança. Ao longo de sua carreira, exerceu funções estratégicas em autarquia profissional, com destaque para a liderança administrativa, elaboração de pareceres, condução de processos administrativos e atuação em contratos e licitações.