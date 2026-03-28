Parceria amplia ações culturais e fortalece teatro no Espaço Cultural FUNEC

CARATINGA – O Espaço Cultural FUNEC, em Caratinga, passa a contar com uma nova proposta voltada à formação artística e ao incentivo à cultura. A partir de agora, o Instituto Casa Viva Meraki se integra às atividades desenvolvidas no local, ampliando a programação com aulas de teatro e criando novas oportunidades para estudantes e para a comunidade em geral.

É que a FUNEC, por meio do Espaço Cultural, assinou um contrato de cooperação com o Instituto Casa Viva Meraki – que há 8 anos mistura arte, afeto, ação social e vem transformando a cultura em Caratinga e região com qualidade técnica e reconhecimento de todos. Para firmar esta parceria, estiveram presentes: Eugênio Maria Gomes, pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; Sebastião Machado, coordenador do Curso de História; Márcia Teixeira, coordenadora do Espaço Cultural FUNEC; Sanderson Dutra, diretor-executivo da FUNEC; Raquel Carvalho, pró-reitora de Ensino; e Solange Araújo, curadora do Espaço Cultural FUNEC.

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30; na avenida Moacyr de Mattos, 291 – fundos – no Centro da cidade. Os participantes terão vivências ligadas à interpretação, à expressão corporal e ao desenvolvimento comunicativo. Além disso, estudantes do Centro Universitário de Caratinga e da Escola Professor Jairo Grossi (mantidas pela Fundação Educacional de Caratinga) terão desconto especial de 20% para participar das atividades.

Reconhecido por sediar apresentações, encontros artísticos e iniciativas educacionais, o Espaço Cultural FUNEC vem se consolidando como um ambiente de valorização da arte, da educação e da convivência cultural em Caratinga. Com a nova parceria, o espaço reforça essa vocação ao abrir oportunidades permanentes para a prática teatral, como destacou Sanderson Dutra, diretor-executivo da FUNEC: “O Espaço Cultural FUNEC nasceu justamente com essa proposta de ser um ambiente aberto à formação, à arte e ao encontro de ideias. Receber essa parceria fortalece ainda mais nossa missão de integrar educação e cultura.”

A iniciativa também amplia o contato dos estudantes com experiências que vão além da sala de aula, incentivando a aproximação com a arte e estimulando o desenvolvimento de habilidades importantes, como expressão, comunicação, sensibilidade e trabalho em equipe. A proposta contribui, ainda, para a formação humana e cultural dos participantes, abrindo novos horizontes de aprendizado por meio do teatro.

“A integração da Casa Meraki ao espaço representa uma oportunidade de ampliar o acesso ao teatro e estimular novos talentos dentro de um ambiente já reconhecido pela sua vocação cultural.”, destacou Ingrid Medina, diretora de projetos da Meraki.

Com a parceria, a expectativa é ampliar o alcance das ações culturais e incentivar a participação de novos públicos.

“A proposta é transformar o espaço em um ponto permanente de circulação cultural, onde educação, arte e comunidade estejam conectadas de forma contínua.”, afirmou Solange Araújo, curadora do Espaço Cultural FUNEC.

Os interessados em se inscrever ou obter mais informações podem acessar o Instagram @casavivameraki.