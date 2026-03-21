O DIÁRIO contou — e a vida transformou: a trajetória de Mel 10 anos depois

DA REDAÇÃO – Em 2016, o DIÁRIO DE CARATINGA apresentou aos leitores a história de Mel Marinho Martins, então com apenas três anos de idade. Diagnosticada com mielomeningocele — uma má formação na coluna que compromete o desenvolvimento motor e urinário —, Mel enfrentava um prognóstico difícil desde o nascimento. Na época, médicos indicavam que ela não teria mais evolução e que dependeria de cadeira de rodas.

A condição foi identificada ainda na sala de parto, após a criança apresentar hidrocefalia, uma das sequelas associadas à doença. Desde então, a família realizava acompanhamento no Hospital Sarah Kubitschek, referência nacional, onde recebeu orientações sobre as limitações do quadro.

Mas a história de Mel ganhou um novo rumo quando a família descobriu a possibilidade de um tratamento com células-tronco na Tailândia. O procedimento, trouxe esperança — mas também um grande desafio: o custo de aproximadamente R$ 130 mil, sem cobertura por plano de saúde ou pelo poder público.

Foi então que começou uma mobilização que marcou a trajetória do Diário de Caratinga. A mãe de Mel, Talita Marinho, iniciou uma campanha nas redes sociais para arrecadar o valor necessário. Com o apoio do jornal e da comunidade, a iniciativa rapidamente ganhou força. “A campanha foi muito bem-sucedida, foi arrecadado todo o valor do tratamento em 3 meses. Nós fomos em fevereiro de 2016 e voltamos em março de 2016”, relembra Talita.

Uma década depois: superação e conquistas

Dez anos após a campanha, a história de Mel é marcada por conquistas que vão além do que muitos imaginavam. Hoje, aos 12 anos, ela vive em Poços de Caldas, no sul de Minas, e se destaca no esporte paralímpico.

Mel já conquistou cinco medalhas de ouro nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) e, em competições nacionais escolares, soma dois ouros e três pratas na natação. Seu desempenho também rendeu reconhecimento: ela foi indicada como atleta paralímpica estudantil destaque pelo estado. “Mas são cinco indicados e vai para votação popular. Ela não foi premiada, mas a indicação já é uma grande honra”, destaca a mãe.

Além da natação, Mel também se aventurou em outras modalidades, como a esgrima, onde também já conquistou medalha na Copa Nordeste.

Avanços na saúde e qualidade de vida

Segundo Talita, o tratamento com células-tronco trouxe avanços importantes na qualidade de vida da filha. “Sobre as células-tronco houve melhoria significativa de controle das pernas e sensibilidade, mas não suficiente para caminhar sem nenhum recurso”, explica.

Apesar disso, a independência conquistada por Mel impressiona. “Ela é extremamente independente! Consegue se locomover e fazer transferências, mas a maior parte do tempo ainda usa cadeira de rodas, principalmente para longas distâncias”.

Os maiores ganhos, no entanto, foram na saúde interna, especialmente nos rins e no sistema urinário. “O que mais evoluiu foi na parte do rim. Ela tem o rim perfeito, o que nunca vimos em nenhum caso do mesmo diagnóstico. E a bexiga e intestino dela também tiveram muita melhoria. Ela nunca teve nenhuma infecção urinária na vida, o que é muito frequente nesse diagnóstico”.

Vida ativa e novos caminhos

Atualmente, Mel mantém acompanhamento focado no esporte. Ela pratica pilates e treina regularmente, consolidando sua trajetória como atleta.

No último ano, recebeu alta de praticamente todos os acompanhamentos médicos, um marco importante para a família.

Mesmo vivendo em outra cidade, os laços com a região permanecem. “Ainda vamos umas três vezes por ano em Inhapim, pois minha mãe ainda mora lá”, conta Talita.

Uma história que continua inspirando

A trajetória de Mel é um exemplo de como a informação, a mobilização e a solidariedade podem transformar vidas. Dez anos depois, a menina que mobilizou uma cidade inteira hoje coleciona medalhas, autonomia e uma história que continua inspirando.

Para o DIÁRIO DE CARATINGA, revisitar histórias como a de Mel é também reafirmar o papel do jornal como ponte entre a comunidade e a esperança — acompanhando, ao longo do tempo, os frutos das causas que ajudou a divulgar.