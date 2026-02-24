NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Na semana, de carnaval no Brasil, os contratos de arábica na ICE Future US, em Nova Iorque, fecharam esta sexta-feira (20) com pequenas altas e os de robusta na ICE Europe, em Londres, tiveram queda maior, encerrando uma semana de perdas nas duas bolsas.

ICE II

Na ICE Futures US, os contratos para março próximo, oscilaram sexta-feira (20) 435 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 2,9100 por libra peso, em alta de 360 pontos. Fecharam valendo US$ 2,8830 por libra peso, em alta de 90 pontos (0,31%). Os contratos para maio próximo na ICE Futures US fecharam nesta sexta-feira a US$ 2,8570 por libra peso, em alta de 30 pontos. Esses contratos recuaram nesta semana 1.260 pontos (4,22%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo, bateram, sexta-feira (20), na máxima do dia em 3.729 dólares por tonelada, em alta de 63 dólares. Fecharam o pregão a 3.615 dólares, em queda de 51 dólares (1,39%) por tonelada.

Estoques

Na sexta-feira (20), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE Futures subiram 9.638 sacas. Estão em 459.204 sacas. Há um ano eram de 779.063 sacas, caindo nesse período 319.859 sacas. Somaram alta nesta semana de 30.573 sacas e na semana passada de 7.458 sacas. Caíram na semana anterior à passada 12.134 sacas. Caíram no último mês de janeiro 17.434 sacas. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu, sexta-feira (20), 0,99%, fechando a R$ 5,1760. Fechou a sexta-feira passada (13) a R$ 5,2300 e a sexta-feira anterior à passada (6) a R$ 5,2190. Em reais por saca, os contratos para março próximo na ICE Futures US fecharam, sexta-feira (20), valendo R$ 1.973,94. Encerraram a sexta-feira passada (13) a R$ 2.075,62 e a sexta-feira anterior à passada (6) a R$ 2047,29.

Embarques

Até dia 20 os embarques de fevereiro estavam em 1.300.085 sacas de café arábica, 145.552 sacas de café conilon, mais 181.956 sacas de café solúvel, totalizando 1.627.593 sacas embarcadas, contra 1.154.949 sacas no mesmo dia de janeiro. Até o mesmo dia 20, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em fevereiro, totalizavam 1.882.120 sacas, contra 1.547.632 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 13, sexta-feira, até o fechamento do dia 20, caiu nos contratos para entrega em maio próximo 1.260 pontos ou US$ 16,67 (R$ 86,27) por saca. Em reais, as cotações para entrega em maio próximo na ICE, fecharam no dia 13 a R$ 2.063,71 por saca, e dia 20, a R$ 1.956,13. Ainda na última sexta-feira, nos contratos para entrega em maio, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 30 pontos.