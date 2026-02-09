NOTÍCIAS DO AGRO

Estimativa

A primeira estimativa da CONAB para a produção brasileira de café em 2026 aponta para uma produção de 66,2 milhões de sacas beneficiadas. Aumento de 17,1% em relação ao volume registrado por ela no ano de 2025. Em ano de bienalidade positiva, o crescimento previsto é influenciado pelo incremento de 4,1% na área em produção em relação a 2025, estimada em 1,9 milhão de hectares. Além disso, as condições climáticas mais favoráveis registradas ao longo do ciclo da cultura e a adoção de tecnologias e boas práticas de manejo nas lavouras influenciam em uma melhora na produtividade, que também deve registrar uma elevação de 12,4% em relação à safra passada, sendo esperada uma colheita de 34,2 sacas por hectare (fonte: CONAB).

ICE

Na ICE Futures US, os contratos para março próximo, oscilaram, sexta-feira (6), 2.135 pontos entre a máxima e a mínima, batendo, na máxima do dia, em US$ 3,1500 por libra peso, em alta de 660 pontos. Fecharam valendo US$ 2,9655 por libra peso, com perdas de 1.185 pontos (3,84%). Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo, bateram na máxima do dia em 3.882 dólares por tonelada, em alta de 60 dólares. Fecharam o pregão a 3.755 dólares, em queda de 67 dólares (1,75%) por tonelada.

Estoques

Na sexta-feira (6), os estoques de cafés arábicas certificados na ICE Futures US caíram 4.158 sacas. Estão em 421.173 sacas. Há um ano eram de 854.553 sacas, caindo nesse período 433.380 sacas. Somaram queda nesta semana de 14.548 sacas e de 12.134 sacas na semana passada. Caíram no último mês de janeiro 17.434 sacas. Subiram no mês de dezembro 46.196 sacas e caíram no mês de novembro 24.769 sacas. Acumularam perdas no mês de outubro de 138.209 sacas e de 140.279 sacas no mês de setembro. No mês de agosto recuaram 60.425 sacas e no mês de julho 70.552 sacas. No ano de 2025, os estoques certificados pela ICE Futures US, recuaram 53,76%, acumulando perdas de 526.812 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu, sexta-feira (6), 0,67%, fechando a R$ 5,2190. Fechou a sexta-feira passada (30/1) a R$ 5,2480 e a sexta-feira anterior à passada (23/1) a R$ 5,2870. Em reais por saca, os contratos para março próximo na ICE Futures US fecharam valendo R$ 2.047,29. Encerraram a última sexta-feira a R$ 2.306,50 e a sexta-feira anterior à passada a R$ 2.454,07.

Mercado físico

O mercado físico brasileiro de arábica permaneceu quieto, praticamente sem negócios fechados por toda a semana. O mercado físico de conilon movimentou-se mais, com um número mais expressivo de negócios fechados. Os produtores de arábica não mostram disposição de venda nas bases oferecidas pelo mercado. Há interesse comprador para todos os padrões de café.

Embarques

Até dia 3, os embarques de janeiro estavam em 2.290.772 sacas de café arábica, 181.559 sacas de café conilon, mais 243.108 sacas de café solúvel, totalizando 2.715.439 sacas embarcadas, contra 2.933.487 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 3, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro, totalizavam 2.928.350 sacas, contra 3.423.889 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Embarques II

Até dia 4, os embarques de fevereiro estavam em 185.859 sacas de café arábica, 2.052 sacas de café conilon, mais 9.588 sacas de café solúvel, totalizando 197.499 sacas embarcadas, contra 161.687 sacas no mesmo dia de janeiro. Até o mesmo dia 4, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em fevereiro, totalizavam 421.072 sacas, contra 415.801 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 30/1, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira (6), caiu nos contratos para entrega em março próximo 3.570 pontos ou US$ 47,22 (R$ 246,46) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 30/1 a R$ 2.306,50 por saca, e, sexta-feira (6) a R$ 2.047,29. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 1.185 pontos.