Notícia de Caratinga ultrapassa fronteiras e conecta leitores ao redor do mundo

DA REDAÇÃO – O portal do Diário de Caratinga consolidou ao longo dos anos um feito que vai além dos números: a capacidade de atravessar fronteiras e conectar pessoas de diferentes partes do mundo por meio da informação.

Com forte presença em Caratinga, onde está enraizada sua história, o portal também alcança leitores em cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, mostrando a força do conteúdo regional dentro do próprio país.

Mas o alcance vai ainda mais longe. Em 2025, o portal registrou acessos em diversos países, com destaque para o Brasil e os Estados Unidos, além de presença em locais como Ashburn — importante polo tecnológico global. Também houve registros de leitores na China, Reino Unido, Hong Kong, França e Canadá.

Um dos aspectos mais marcantes desse alcance internacional é a presença de pessoas da região de Caratinga que hoje vivem fora do país, mas continuam acompanhando o noticiário local. Para esses leitores, o portal funciona como uma ponte com suas origens, permitindo acompanhar o dia a dia, rever referências e manter o vínculo com a terra natal.

Esse cenário reforça uma transformação importante no jornalismo contemporâneo: notícias locais já não pertencem apenas ao território onde são produzidas. Elas circulam, ganham novos significados e alcançam públicos diversos, seja por interesse direto, conexões pessoais ou pela curiosidade sobre diferentes realidades.

O Diário de Caratinga, ao manter seu compromisso com a informação de qualidade, mostra que mesmo uma redação regional pode dialogar com o mundo — provando que, na internet, não há limites geográficos para o alcance de uma boa história.

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www.diariodecaratinga.com.br