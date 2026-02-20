Mercado Municipal registra alta demanda

Crescimento e valorização do espaço colocaram Caratinga na rota do projeto cultural que acontecerá no próximo sábado (21)

CARATINGA– O fortalecimento do Mercado Municipal de Caratinga tem rendido frutos e colocado o espaço em evidência no cenário estadual. Neste sábado (21), das 8h às 10h, o município recebe pela primeira vez a 9ª edição do projeto itinerante Viola de Feira — iniciativa que percorre cidades mineiras valorizando mercados municipais e feiras livres como palcos culturais.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, João Paulo de Paiva Ramos, o momento é resultado do crescimento e da organização da feira. “É a primeira vez que se realiza em Caratinga, porque é um projeto itinerante. Eles rodam todo o estado, onde tem mercados municipais, feiras livres, se apresentando. É um projeto que é uma parceria da Prefeitura Municipal de Caratinga com a Assembleia Legislativa de Minas e o Governo de Minas. E o objetivo é trazer inovação aqui para a nossa região, ter um momento de cultura, um momento de descontração realmente para quem for na feira”.

Feira em expansão e com lista de espera

O secretário ressalta que o Mercado Municipal vive um momento histórico de expansão. “O mercado municipal de Caratinga tem apresentado um crescimento significativo. Inclusive, a gente conversa muito com a Associação dos Feirantes, que é a gestora organizacional lá, e eles têm até uma lista de espera. Isso mostra que a população procura mercado para comprar e os comerciantes estão procurando mercado para poder vender e consolidar a nossa região”.

A diversidade de produtos é apontada como um dos diferenciais do espaço, que conta com praça de alimentação e diversos itens dentre hortifrutigranjeiros, laticínios, defumados e etc. “O mercado de Caratinga é uma referência em termos de diversificação, porque você tem desde artesanato a plantas, a gastronomia. A gente estava até brincando aqui agora sobre o pastel de jiló, que é a única feira na região que você acha esse tipo de coisa é aqui”.

Além de oferecer variedade, o mercado fortalece a economia local, reunindo pequenos e médios produtores. “Ali pequenos agricultores que produzem, você tem médios agricultores que também produzem, e consequentemente esse dinheiro gira na economia local”.

Música raiz e valorização cultural

Para João Paulo, a chegada do Viola de Feira simboliza uma nova fase para o espaço, que passa a ser também palco de manifestações culturais diferenciadas. “A gente tem insistido muito para a população de Caratinga prestigiar, porque é tradição da nossa região trazer mais aquele sertanejo universitário, mais um samba, mais um pagode, e esse tipo de música mais moda de viola, com artistas iguais, é a primeira vez que vem aqui”.

O evento promete interação entre artistas e público, criando um ambiente típico de feira mineira. “É um momento para você ter música raiz, algo cultural, ver as pessoas, tomar um café ali na feira, comer um biscoito, um pastel com caldo de cana e realmente aproveitar o sábado de manhã. Vai ter som, muita interatividade dos artistas com a população, vai ser algo bem diferenciado”.

Convite à população

A Secretaria de Agricultura tem investido na organização interna e na consolidação dos marcos legais do espaço, buscando ampliar oportunidades culturais e fortalecer ainda mais a feira.

“Feira não é só para você comprar, mas também é um local para bater um papo, encontrar algum conhecido e ter um momento de descontração. Que a população possa participar nesse sábado, ter uma manhã diferente, alegre, lembrar das músicas raiz e realmente aproveitar”

Com crescimento consolidado, lista de espera para novos feirantes e agora atraindo projetos estaduais, o Mercado Municipal de Caratinga se firma como referência regional — não apenas no comércio, mas também como espaço de cultura, convivência e identidade.