Lions Clube Caratinga Itaúna promove ação de saúde bucal em escola estadual

Projeto beneficiou cerca de 150 alunos com kits de higiene e orientações práticas sobre escovação
CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna realizou, no último dia 20 de março, mais uma ação voltada à comunidade, com foco na promoção da saúde bucal entre estudantes da rede pública.
A iniciativa contemplou alunos da Escola Estadual José Augusto Ferreira, em Caratinga, onde foram distribuídos kits de higiene bucal a aproximadamente 150 estudantes, com idades entre 10 e 13 anos, matriculados nas turmas do 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental.
A ação integra o projeto “Saúde Bucal Colgate – Sorrindo Saudável, Futuro Brilhante”, que busca conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância dos cuidados com a higiene oral desde cedo.
Durante a atividade, os alunos receberam orientações sobre a correta higienização bucal e participaram de demonstrações práticas de escovação. As instruções foram conduzidas pelos odontólogos Carlos Augusto Ferraz Junqueira e Virgínia Ferreira Junqueira, integrantes do clube.
O trabalho foi coordenado pelo casal presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Ademir Pinheiro e Maria José, que destacaram a relevância de iniciativas voltadas à prevenção e à educação em saúde.
Ao longo de sua trajetória, o Lions Clube Caratinga Itaúna tem desenvolvido diversas ações sociais em benefício das comunidades de Caratinga e região. Nesta gestão, a entidade reforça o compromisso com o lema internacional do movimento: “Nós Servimos.”