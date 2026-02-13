Leandro e Romário: atração confirmada na Festa do Café de Caratinga

CARATINGA- A dupla sertaneja Leandro e Romário é mais uma grande atração confirmada na programação oficial da 1ª Festa do Café de Caratinga. O show acontece no dia 31 de maio de 2026 e promete movimentar o público da cidade e região.

Antes deles, a organização já havia anunciado como primeira atração confirmada a dupla Maiara e Maraisa, que sobe ao palco no dia 29 de maio. A expectativa é de que, além do show musical, a festa conte com atividades culturais, exposição de produtos ligados à cafeicultura, gastronomia típica e atrações para toda a família.

A proposta do evento é valorizar a tradição cafeeira, impulsionar o comércio local e oferecer entretenimento de qualidade à população.

.