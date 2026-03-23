Justiça condena casal a mais de 25 anos pela morte de motorista de aplicativo

CARATINGA- Pouco mais de um ano após o crime que chocou Caratinga e região, a Justiça condenou, neste sábado (21), o casal acusado de envolvimento na morte da motorista de aplicativo Crislaine Maria Vasconcelos, de 36 anos. Os dois já estavam presos desde a época do crime.

Os réus receberam pena de 25 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 22 dias-multa, pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

O caso teve início em janeiro de 2025, quando a vítima desapareceu durante uma corrida. Dias depois, a família recebeu a confirmação do desfecho trágico: o corpo de Crislaine foi encontrado em uma área de mata na zona rural de Caratinga, em estado avançado de decomposição.

Operação Punto Final desvendou o crime

A elucidação do caso ocorreu a partir da operação Punto Final, realizada pelas polícias Civil e Militar poucos dias após o desaparecimento.

Na ocasião, foram cumpridos mandados de prisão temporária contra Brenda Sthefanie Silva Rodrigues e Vinícius Pereira Aleixo Marinho.

Crislaine havia sido vista pela última vez no dia 16 de janeiro de 2025, na churrascaria Boi de Minas, enquanto trabalhava com seu veículo, um Fiat Punto prata.

Imagens de videomonitoramento ajudaram a identificar os suspeitos. Os registros mostraram um homem conduzindo o carro da vítima, acompanhado por uma mulher, em uma estrada de acesso ao distrito de Santa Luzia de Caratinga.

O casal foi localizado no bairro Santa Cruz, em Caratinga, enquanto trafegava em um Fiat Uno. Com o homem, foi encontrado o celular da vítima.

Corpo foi localizado em local de difícil acesso

Após a prisão, os suspeitos indicaram o local onde o corpo havia sido ocultado: às margens de um córrego, próximo à cachoeira Jaider Lourenço, na divisa entre Caratinga e Piedade de Caratinga.

Em entrevista à época, o delegado Sávio Moraes, responsável pelas investigações, informou que a vítima foi morta no mesmo dia em que desapareceu. “Durante as diligências foram angariados elementos objetivos e subjetivos robustos que apontaram a participação do casal tanto na subtração do automóvel da vítima quanto no desaparecimento dela”, explicou à época.

Crime com características de latrocínio

As investigações apontaram que Vinícius já conhecia a vítima, pois havia solicitado corridas anteriormente. Na última viagem, ele teria pedido que Crislaine o levasse até Macaé (RJ).

O carro da motorista foi localizado posteriormente em Três Rios (RJ), reforçando a hipótese de roubo seguido de morte — tese confirmada com a condenação. A vítima teria sido assassinada a golpes de faca.

Despedida marcada pela dor

Devido ao estado avançado de decomposição, não foi possível realizar velório. O sepultamento ocorreu no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, em Santana do Tabuleiro, distrito de Raul Soares.

A condenação do casal encerra o processo judicial, mais de um ano após o crime, e traz uma resposta à sociedade e à família, que enfrentou dias de angústia desde o desaparecimento.