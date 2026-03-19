Evento marca celebração de 25 anos do Fossilis

CARATINGA- A Fossilis – Associação Científica e Cultural celebra, em 2026, seus 25 anos de atuação nas áreas de Arqueologia, Paleontologia e Geologia, consolidando-se como uma das principais referências na produção e difusão do conhecimento científico em Minas Gerais e no Brasil.

Fundada em 2001, em Caratinga, a instituição construiu uma trajetória marcada pelo crescimento e pela ampliação de suas atividades, saindo de iniciativas locais para participação em importantes congressos internacionais, incluindo eventos realizados no México. Ao longo dos anos, também se destacou na promoção de encontros científicos, como o Paleominas, contribuindo para o fortalecimento da pesquisa e do intercâmbio acadêmico.

Entre os projetos que marcaram sua história estão o Projeto Paleomirim e a Mostra de Paleoarte, iniciativas que aproximam a ciência da sociedade e despertam o interesse pelo patrimônio natural e histórico, especialmente entre crianças e jovens.

Como parte das comemorações do jubileu de prata, a Fossilis realizou, na noite da última segunda-feira (16 de março), a abertura da exposição “Fossilis 25 anos”, em Caratinga. A mostra segue aberta à visitação até o dia 20 de março, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

A exposição reúne fósseis e réplicas que revelam a história da vida na Terra, registros fotográficos de atividades e projetos desenvolvidos ao longo dos anos, camisas comemorativas que marcaram diferentes fases da instituição, artefatos arqueológicos dos povos indígenas que habitaram a região de Caratinga, além de paleoartes que recriam cenários e seres do passado.

A iniciativa representa uma oportunidade para a população conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela associação, além de valorizar a ciência, a história e o patrimônio cultural da região.

Com presença digital expressiva — ultrapassando a marca de 300 mil acessos em 2025 — e participação ativa em conselhos municipais, a Fossilis também atua na interface entre ciência e políticas públicas, reforçando seu compromisso com a democratização do conhecimento.

Ainda dentro das celebrações, a instituição se prepara para realizar o Paleo-MG 2026, evento que deve reunir pesquisadores, estudantes e entusiastas de diversas regiões do Brasil e do exterior.

A comemoração dos 25 anos reafirma a missão da Fossilis de escavar histórias, preservar memórias e ampliar o acesso da sociedade à ciência.