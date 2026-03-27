Energisa Minas Rio é eleita a segunda melhor distribuidora do Sudeste na satisfação do cliente

Grupo teve o maior número de empresas finalistas em 2026.

O Grupo Energisa foi novamente protagonista no Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (IASC) com três distribuidoras entre as vencedoras, com destaque para a Energisa Paraíba, que pelo 3º ano seguido foi reconhecida como a melhor empresa de energia do Brasil e a Energisa Minas Rio alcançou neste ano a segunda colocação na região Sudeste. Esta é a 20ª vez que empresas do Grupo Energisa vencem o IASC, promovido anualmente pela agência desde 2000. Além do reconhecimento nacional, o Grupo também se destacou nas premiações regionais, com distribuidoras vencedoras nas regiões Norte e Centro-Oeste entre as concessionárias com mais de 400 mil unidades consumidoras.

Para as distribuidoras vencedoras, o resultado ganha peso adicional por refletir uma operação apoiada em previsibilidade de longo prazo, maior capacidade de planejamento e continuidade dos investimentos em expansão, modernização e qualidade do serviço. O resultado reforça a consistência operacional das empresas do Grupo em diferentes mercados e contextos regionais, sempre com foco na melhoria contínua do atendimento e da qualidade do fornecimento de energia.

“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho consistente, com planejamento, investimento contínuo e foco no cliente. A Energisa carrega um DNA pioneiro, construído ao longo de mais de 120 anos, que nos impulsiona a inovar, evoluir e manter o cliente no centro das nossas decisões. Estar entre as melhores distribuidoras reforça que seguimos no caminho certo”, afirma Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Rio.

O prêmio mede a satisfação dos consumidores com base em atributos como qualidade do fornecimento, confiabilidade, acesso à empresa, clareza das informações e confiança na distribuidora. Ao todo, o resultado foi obtido a partir das respostas de 29 mil consumidores, em 600 municípios, sobre o desempenho de 103 distribuidoras, concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica do Brasil.

Investimentos

O desempenho da Energisa no IASC está diretamente relacionado ao ciclo contínuo de investimentos realizado pela companhia nos últimos anos. Desde 2019, os investimentos nas mais diferentes áreas totalizaram mais de R$ 35,9 bilhões, com foco em ampliação, modernização, digitalização e reforço da infraestrutura das concessões. Em 2025, a companhia investiu R$ 6,6 bilhões, sendo a maior parte destinada à distribuição de energia elétrica, atividade central do Grupo, presente em 11 estados.

Para seguir com a boa avaliação do consumidor, a Energisa seguirá com seu ciclo de investimentos, com mais de R$ 7 bilhões previstos para 2026. No segmento Distribuição de Energia, a empresa vai investir R$ 6,5 bilhões, com 12% desse volume destinado à qualidade do serviço e 41% para a ligação de novos consumidores e reforço da rede de distribuição.

A Energisa Minas Rio, responsável pela distribuição de energia em 67 municípios do interior de Minas Gerais e Rio de Janeiro, receberá mais de R$ 377 milhões em investimentos, com foco na ampliação do acesso à energia e no desenvolvimento social e regional. Cerca de 50% dos recursos serão destinados à realização de novas ligações e instalação de cargas para clientes urbanos e rurais, enquanto o restante contempla modernização e reforço das redes de alta, média e baixa tensão, além de ações da (re)energisa em Minas, de eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento (P&D), segurança operacional, combate ao furto de energia e tecnologia. O plano também inclui investimentos em cultura e educação, com destaque para novos equipamentos na Zona da Mata mineira, reforçando o compromisso da companhia com a qualidade do fornecimento e o desenvolvimento social das comunidades atendidas.