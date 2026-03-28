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Documentário “O Cão do Leste” estreia com sessão na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA – O documentário O Cão do Leste terá sua estreia oficial no próximo dia 1º de abril, às 19h, em sessão especial na Casa Ziraldo de Cultura. A exibição marca o lançamento da obra, que propõe um mergulho em narrativas históricas e sociais do Leste de Minas Gerais.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Caratinga e deve reunir autoridades, produtores culturais e o público interessado em audiovisual e memória regional.

Com cerca de 15 minutos de duração, o documentário se apresenta como um manifesto cinematográfico que percorre a trajetória filosófica e política de Hélio Amaral. A obra resgata episódios marcantes da história do estado, abordando temas como formação religiosa, vivências no exterior e o enfrentamento à repressão durante o período militar no Brasil.

A narrativa busca evidenciar memórias de resistência e dar visibilidade a personagens e acontecimentos frequentemente esquecidos, destacando as marcas sociais e históricas da região leste mineira.

A direção e o roteiro são assinados por Glauber Fidelis e Leandro Martins, que também responde pela produção executiva. O projeto conta com a participação da produtora Borun Watu Filmes e apoio de coletivos culturais.

A entrada para a sessão é gratuita, mediante convite e sujeita à lotação do espaço. Após a exibição, membros da equipe de produção e representantes da Prefeitura estarão disponíveis para entrevistas.

Interessados podem obter mais informações junto à organização do evento.

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