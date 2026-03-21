Do feed à confiança: como os jovens chegam ao Diário de Caratinga

CARATINGA – O gesto é quase automático: deslizar o dedo pela tela e, entre um vídeo e outro, encontrar uma notícia. Para uma parcela crescente da juventude, é assim — sem busca ativa, sem ritual — que a informação chega. E é nesse ambiente que o DIÁRIO também se faz presente.

A jovem Maiara dos Santos Lopes, 22 anos, que reside em Bom Jesus do Galho e trabalha em Caratinga, é um retrato desse comportamento contemporâneo. Questionada sobre como conheceu o jornal, ela responde de forma direta: “Pelas redes sociais”. Desde então, o contato com as notícias passou a integrar sua rotina digital. “Diariamente elas aparecem no meu feed do Instagram”, relata.

A experiência de Maiara dialoga com dados recentes sobre o consumo de informação entre jovens brasileiros. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube), com mais de 5 mil participantes entre 15 e 28 anos, revela que a internet se consolidou como principal fonte de notícias. As redes sociais lideram com 38,30%, seguidas por sites de imprensa (16,85%) e podcasts (6,46%).

O cenário ajuda a entender o que prende — ou afasta — a atenção desse público. No caso do Diário, o diferencial apontado por Maiara está na forma: “A forma clara e objetiva como é feita a descrição das notícias”. Em meio a um fluxo acelerado de conteúdos, a linguagem direta se torna um convite à leitura.

Mas a rapidez, embora traga acesso, também impõe riscos. O próprio levantamento do Nube chama atenção para o consumo superficial e para a presença constante de desinformação. Em um ambiente onde qualquer perfil pode publicar conteúdos, a checagem se torna indispensável.

Nesse ponto, a credibilidade volta ao centro da discussão. Para Maiara, a confiança no DIÁRIO se sustenta em dois pilares: “Além da veracidade das informações e os jornalistas que compõem a bancada do Diário”. A fala reforça o valor do jornalismo profissional em um cenário marcado pela abundância — e, muitas vezes, pela dúvida.

A importância de um veículo local também se amplia nesse contexto digital. “É de suma importância, pois a informação, principalmente verídica, é o que precisamos no dia de hoje para se manter antenados”, afirma.

Se por um lado os hábitos mudaram, por outro, a expectativa em relação ao conteúdo segue clara. Ao ser questionada sobre o que gostaria de ver com mais frequência, Maiara aponta para temas de interesse direto da população: “Realizações e projetos dos prefeitos e/ou vereadores das cidades vizinhas”. A demanda revela que, mesmo em meio ao entretenimento dominante nas redes, há espaço — e necessidade — para informações que impactam o cotidiano.

Outro dado da pesquisa do Nube ajuda a completar esse quadro: os meios tradicionais vêm perdendo força entre os jovens. Televisão (15,69%), jornais e revistas (10,29%) e rádio (2,86%) aparecem atrás das plataformas digitais. Ainda assim, especialistas alertam para a importância de diversificar as fontes e buscar conteúdos com apuração sólida.

Ao completar 31 anos, o DIÁRIO se insere justamente nesse ponto de equilíbrio: acompanha a transformação dos meios sem abrir mão da essência do jornalismo. Se antes o leitor buscava a notícia, hoje ela surge no feed — mas continua sendo reconhecida quando carrega algo que não se perde na rolagem: clareza, relevância e, sobretudo, confiança.

No fim, o caminho pode ter mudado. Mas o destino — a informação de qualidade — continua sendo o mesmo.