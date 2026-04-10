Caratinga realiza Dia D de Vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica as ações de imunização com a realização do Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe) 2026, marcado para o próximo sábado, 11 de abril.
A mobilização acontecerá das 08h às 16h, com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e dos distritos, além do Vacimóvel, que estará presente pela manhã na Feira Livre (Mercado Municipal) e, à tarde, na Praça Cesário Alvim, ampliando o acesso da população à vacina.
A meta estabelecida é vacinar 90% do público prioritário, contribuindo para a redução de complicações, internações e óbitos causados pelo vírus influenza, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde.
A Secretaria de Saúde reforça que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos, procedendo-se às administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.
A campanha contempla os seguintes grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Gestantes
- Puérperas
- Idosos com 60 anos ou mais
- Povos indígenas
- Quilombolas
- Pessoas em situação de rua
- Trabalhadores da saúde
- Professores do ensino básico e superior
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Profissionais das Forças Armadas
- Pessoas com deficiência permanente
- Caminhoneiros
- Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longo curso)
- Trabalhadores portuários
- Trabalhadores dos Correios
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional
- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais