Caratinga realiza Dia D de Vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica as ações de imunização com a realização do Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe) 2026, marcado para o próximo sábado, 11 de abril.

A mobilização acontecerá das 08h às 16h, com atendimento em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e dos distritos, além do Vacimóvel, que estará presente pela manhã na Feira Livre (Mercado Municipal) e, à tarde, na Praça Cesário Alvim, ampliando o acesso da população à vacina.

A meta estabelecida é vacinar 90% do público prioritário, contribuindo para a redução de complicações, internações e óbitos causados pelo vírus influenza, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e com outros medicamentos, procedendo-se às administrações com seringas e agulhas diferentes em locais anatômicos distintos.

A campanha contempla os seguintes grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde: