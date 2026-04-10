Copa de Bairros começa neste fim de semana

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Secult), dá início à Copa de Bairros 2026 de Futebol Amador, uma das principais competições esportivas do município, que reúne equipes de diferentes comunidades e valoriza o esporte local.

A abertura oficial acontece neste domingo (12), a partir das 10h30, no Estádio do Carmo (Campo do Esplanada), com a partida entre Esplanada E.C. e Portelinha E.C., marcando o início da competição.

A rodada terá sequência ao longo do dia com outros confrontos: às 13h30, no Estádio Dr. Maninho, jogam Minas F.C. e Zacarias F.C.; às 15h30, também no Estádio Dr. Maninho, se enfrentam Opção F.C. e Isocred; no mesmo horário, no Estádio do Carmo, Libertad F.C. encara o Juventus F.C.; e, no Estádio Manoel Ribeiro, o 1º de Maio enfrenta o Niterói F.C.

A Copa de Bairros é uma importante iniciativa de incentivo ao esporte amador, promovendo a integração entre as comunidades, oferecendo lazer à população e criando oportunidades para que atletas locais mostrem seu talento. A Prefeitura de Caratinga reforça o convite para que a população prestigie os jogos e acompanhe mais uma edição da competição, que já é tradição no calendário esportivo do município.