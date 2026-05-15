Caratinga pode ganhar parque municipal e espaço de pesquisa

Projeto prevê utilização da antiga área do IBC, no Bairro das Graças, para criação de espaço de lazer em meio à natureza e implantação de fazenda experimental do Instituto Federal

CARATINGA- O prefeito de Caratinga, Dr. Giovanni, participou de uma reunião em Belo Horizonte com o deputado federal Leonardo Monteiro, o secretário municipal de Esporte, Cultura e Turismo, Odiel de Souza; o responsável pelo campus Caratinga do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, professor Rui Gonçalves de Souza, além de representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), para discutir a liberação do terreno do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC), localizado no Bairro das Graças.

A proposta é transformar a área em um grande Parque Municipal, aliado à implantação de uma fazenda experimental para o campus do IF Sudeste em Caratinga.

O projeto prevê a preservação da área verde existente e a criação de um espaço voltado ao lazer, esporte e contato com a natureza. Entre as possibilidades estão trilhas para caminhadas, áreas para piquenique, ciclismo e visitação pública, aproveitando o cenário cercado pela mata.

Além do parque, a área também deverá abrigar uma fazenda experimental que será utilizada pelo IF Sudeste para atividades práticas, pesquisas e desenvolvimento dos cursos agrícolas oferecidos pelo campus de Caratinga. A iniciativa busca fortalecer o ensino técnico e ampliar as oportunidades de pesquisa voltadas ao setor agropecuário da região.

O terreno carrega importância histórica para o município e para a cafeicultura brasileira. No local funcionava a antiga Fazenda Experimental do IBC, utilizada desde a Era Vargas até o Governo Collor como referência em pesquisas avançadas na área do café. Durante décadas, o espaço foi considerado estratégico para estudos e desenvolvimento da produção cafeeira.

Segundo os participantes da reunião, a intenção é unir preservação ambiental, incentivo ao esporte e valorização da educação e da pesquisa, transformando a antiga área do IBC em um novo espaço de convivência e desenvolvimento para a população de Caratinga.