Caratinga inicia vacinação contra a dengue

CARATINGA– A vacina contra a dengue já está disponível em Caratinga e passa a ser aplicada gratuitamente em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. A imunização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, tanto na sede quanto nos distritos, como parte das ações de prevenção à doença.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e cartão de vacinação. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Pessoas que tiveram dengue recentemente devem aguardar seis meses para receber a primeira dose. Já aqueles que iniciaram o esquema vacinal entre 10 e 14 anos poderão receber a segunda dose até completarem 17 anos, respeitando o intervalo recomendado.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacinação é uma medida importante para reduzir a ocorrência de casos graves da dengue e proteger a população mais jovem, orientando pais e responsáveis a procurarem a Unidade Básica de Saúde mais próxima para garantir a imunização.