Caratinga inicia atendimentos da Carreta da Família com foco na prevenção ao câncer

CARATINGA – Teve início nesta segunda-feira (6) o atendimento da Carreta da Família – Unidade Móvel de Saúde Oncológica, instalada na Praça Cesário Alvim. A iniciativa segue até o dia 10 de abril, oferecendo exames gratuitos previamente agendados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A estrutura itinerante é promovida pelo Instituto de Oncologia da Santa Casa de Belo Horizonte, em parceria com a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), e leva atendimento especializado a municípios com menor acesso à saúde oncológica.

Durante o período, os pacientes terão acesso a exames de mamografia, raio-x de tórax e dermatoscopia, voltados à detecção precoce de câncer de mama, pulmão e pele.

O prefeito Giovanni Ferreira destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das ações preventivas no município. “Nós sabemos que é importante que tenhamos uma excelente rede de tratamento de doenças, mas mais importante que a rede de tratamento de doenças é a rede de prevenção. Então, isso aqui vem fortalecer a nossa rede de prevenção, fazer com que o paciente venha ter a oportunidade de fazer o exame antes que a doença aconteça, ou se estiver acontecendo, ela está acontecendo no início, com a possibilidade agora de 100% de cura”, afirmou

O prefeito também ressaltou o apoio político que viabilizou a chegada da carreta. “Queremos agradecer sobremaneira o deputado Adriano Alvarenga por ter conseguido, através de uma emenda dele, trazer todo esse equipamento para cá. Que mais vezes aconteça durante o nosso mandato, porque isso vem enriquecer as nossas ações de saúde”, completou.

O deputado estadual Adriano Alvarenga reforçou o caráter estratégico da ação. “Começar a semana aqui em Caratinga com a carreta da família, trazendo prevenção ao lado do nosso prefeito, doutor Giovanni, é uma importante estratégia. A carreta tem também o significado de trazer as pessoas mais perto, acolhimento, atendimento especializado e valorização do cidadão”, destacou.

Segundo ele, a escolha de Caratinga foi intencional. “Poderíamos ter mandado essa carreta a qualquer outra cidade, mas escolhemos Caratinga. Sabemos da importância que Caratinga tem pelo leste de Minas e pelo estado. Hoje estamos dando esse protagonismo ao lado de toda a equipe da administração municipal e da população”, disse.

A enfermeira Karen Ferreira, da Santa Casa BH, explicou a estrutura da unidade móvel. “Nós estamos aqui ofertando para Caratinga a carreta da saúde da família, que conta com mamógrafo, sala de raio-x e dois consultórios, sendo um para dermatoscopia digital e outro de apoio. Temos uma equipe de 12 a 13 profissionais à disposição, além de médicos que nos acompanham remotamente”, detalhou.

A secretária municipal de Saúde, Paula Botelho, celebrou a parceria e reforçou o impacto da ação na saúde pública. “Hoje nós estamos muito felizes. Recebemos a carreta da família por meio de uma parceria com a Santa Casa de BH, viabilizada através de emenda do deputado Adriano Alvarenga. Estamos ofertando mamografia, dermatoscopia e raio-x para detectar precocemente câncer de pulmão, de pele e de mama. Sabemos que a prevenção é a chave para melhorar os índices da nossa saúde”, afirmou.

A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce como principal aliado no combate ao câncer, ampliando o acesso da população a exames especializados e contribuindo para a redução de casos em estágios avançados da doença.