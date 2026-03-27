Caratinga conquista Selo Ouro em alfabetização pelo segundo ano consecutivo

CARATINGA – Caratinga voltou a se destacar no cenário educacional brasileiro ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – categoria Ouro, reconhecimento concedido pelo Ministério da Educação (MEC) às redes de ensino que garantem o direito à alfabetização das crianças.

O município alcançou 123 pontos, de um total de 150, desempenho que assegurou sua permanência na categoria Ouro e reafirma a qualidade das ações pedagógicas desenvolvidas na rede municipal de ensino.

A certificação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e leva em conta critérios como gestão, governança, formação docente, acompanhamento da aprendizagem e implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização na idade correta.

A cerimônia da 2ª edição do selo ocorreu no dia 23 de março de 2026, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), reunindo representantes de estados e municípios de todo o país. Caratinga foi representada pelo secretário municipal de Educação, Ronaldo Pereira, que participou da solenidade e recebeu o reconhecimento em nome do município.

Nesta edição, 2.274 municípios brasileiros atingiram o Selo Ouro, nível máximo da premiação, diretamente relacionado ao cumprimento das metas do Indicador Criança Alfabetizada.

O resultado obtido por Caratinga é fruto do trabalho conjunto de professores, equipes pedagógicas, gestores escolares e da Secretaria Municipal de Educação, refletindo o compromisso coletivo com a qualidade do ensino e o desenvolvimento das crianças.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, mais do que um título, o Selo Ouro demonstra que Caratinga segue no caminho certo ao garantir que seus estudantes sejam alfabetizados na idade adequada, ampliando suas oportunidades de aprendizagem. “A conquista reforça a educação como uma das prioridades da gestão municipal e fortalece ações que impactam diretamente o presente e o futuro das novas gerações”.