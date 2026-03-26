Cafeeira Zé do Flor inaugura loja agrícola e promove evento com foco em conhecimento e geração de negócios

SÃO DOMINGOS DAS DORES- São Domingos das Dores viveu, na manhã desta quinta-feira (26), um momento marcante para a economia local e, especialmente, para a cafeicultura. A tradicional Cafeeira Zé do Flor, com mais de 30 anos de história, inaugurou sua nova estrutura, que passa a contar também com uma loja agrícola, além da abertura da 4ª edição do evento “ZDF Conexões”, voltado à troca de conhecimentos e geração de negócios no setor.

O evento reuniu produtores, parceiros, instituições financeiras e expositores de diversos segmentos, reforçando o papel da empresa no fortalecimento da cadeia produtiva do café na região.

A reinauguração também foi marcada por homenagens ao legado de José de Almeida Machado, o “Zé do Flor”, cuja história segue como referência para a cafeicultura local e regional. Também foram reconhecidos parceiros e amigos, que contribuíram para a história da Cafeeira.

Filha dos fundadores, Poliana Machado destacou a evolução do negócio. “Um comércio que começou com meus pais e que hoje amplia sua atuação com a loja agrícola e sempre próximos do produtor”, afirmou. “Acompanhamos desde o plantio até a colheita”.

Emocionada, a presidente Maria Helena Sancor Machado relembrou a trajetória da família. “Começamos com muita luta e chegamos até aqui. Gratidão. Ele deve estar muito feliz”, disse.

A prefeita Suely Pereira ressaltou o impacto da empresa no município, onde a agricultura familiar predomina. “O Zé do Flor é um marco. Essa ampliação fortalece a produção e cria mais oportunidades para os produtores”, destacou.

O evento também trouxe conteúdo técnico e oportunidades de negócios. O gestor de qualidade Luciano de Almeida destacou o crescimento da iniciativa. “O evento cresceu e hoje reúne parceiros, novidades e crédito para o produtor. A qualidade do café é essencial para garantir melhor valor”, afirmou.

Entre os palestrantes, o engenheiro agrônomo José Brás Matiello abordou práticas de manejo. “Produzir bem é fundamental, porque o custo é alto. O produtor precisa buscar produtividade para ter rentabilidade”, explicou.

Na área comercial, a nova loja agrícola foi apresentada como suporte ao produtor. “Temos um portfólio completo, com orientação e condições especiais durante todo o ano”, disse o supervisor comercial Daniel Pereira.

Representando os expositores, o presidente do Sicoob Credileste Caratinga, Ladir Firmino, destacou a importância da iniciativa. “É gratificante ver uma empresa familiar crescer e contribuir com a comunidade rural. Estamos aqui com crédito e soluções financeiras, valorizando o que é importante para a comunidade rural”, afirmou.

Para o diretor executivo Eduardo Martins, o momento representa um novo ciclo. “O evento nasce com o propósito de fortalecer a cafeicultura por meio do conhecimento e de boas oportunidades de negócios”, ressaltou.

Já o gerente comercial Erli Cândido reforçou o convite aos produtores. “São dois dias de oportunidades, aprendizado e bons negócios”.

O ZDF Conexões segue até esta sexta-feira (27), com programação voltada a produtores e interessados no setor.