Bens de penhor da agência da CAIXA entram em leilão

DA REDAÇÃO- A Caixa Econômica Federal anunciou a realização de leilão de bens vinculados a contratos de penhor vencidos, oferecendo uma oportunidade para interessados adquirirem itens como joias, relógios e até barras de ouro por meio de propostas.

A ação é conduzida pela CEPAT – CN Patrimônio e Bens de Terceiros e envolve lotes que foram dados como garantia em contratos de penhor não quitados há mais de 30 dias. Os bens podem incluir, de forma conjunta ou isolada, joias, relógios, canetas, moedas, barras de ouro e outros objetos de valor.

Os itens disponíveis são provenientes de diversas agências da CAIXA em Minas Gerais, incluindo unidades em Caratinga, Manhuaçu, João Monlevade, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Teófilo Otoni, Itabira e Governador Valadares.

Como participar

O edital completo, com todas as regras, prazos e condições de habilitação, estará disponível entre os dias 23 de abril e 13 de maio de 2026, durante o horário bancário, no site oficial da instituição: vitrinedejoias.caixa.gov.br.

Já a visualização das imagens dos lotes poderá ser feita entre os dias 8 e 13 de maio, também pela internet.

As propostas deverão ser registradas exclusivamente nos terminais de autoatendimento de qualquer agência da CAIXA no dia 13 de maio de 2026, dentro do horário de funcionamento das unidades.

Resultado

A divulgação do resultado ocorrerá em duas etapas:

Primeira chamada: 20 de maio de 2026

20 de maio de 2026 Demais convocações: a partir de 25 de maio de 2026

As informações serão publicadas no mesmo site onde está disponível o edital.

O que é o penhor

O penhor é uma modalidade de crédito em que o cliente deixa um bem como garantia de pagamento. Caso a dívida não seja quitada dentro do prazo, o objeto pode ser levado a leilão pela instituição financeira.

Segundo a CAIXA, o processo segue regras específicas e garante transparência, permitindo que qualquer interessado participe mediante cumprimento das exigências previstas no edital.