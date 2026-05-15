Autoridades e instituições destacam legado da Doctum durante celebração dos 90 anos

CARATINGA – A Rede de Ensino Doctum celebrou e agradeceu as homenagens e manifestações de reconhecimento recebidas durante as comemorações pelos seus 90 anos de história. Um grande público lotou o Auditório Reverendo Uriel de Almeida Leitão da Doctum, em Caratinga, no último dia 7 de maio, para a celebração dos 90 anos da instituição.

Referência em educação há nove décadas, a instituição reúne atualmente unidades e polos em Minas Gerais e no Espírito Santo, consolidando uma trajetória marcada pelo compromisso social, inovação e formação acadêmica.

A comemoração reuniu colaboradores, autoridades e convidados que fazem parte da história da instituição ao longo de nove décadas de compromisso com a educação.

O presidente do Instituto Ensinar Brasil (IEB), mantenedora das unidades Doctum, professor Cláudio Leitão, relembrou o sonho de seu pai, Reverendo Uriel, e de toda uma geração que abraçou esse projeto educacional por acreditar que a educação é capaz de transformar as pessoas e a sociedade.

“Nós abrimos portas, e isso vem do desejo maior de transformar a vida das pessoas. A educação é a esperança de uma comunidade melhor e uma sociedade mais justa e igualitária. Para nós, é uma enorme alegria e um sentimento de dever cumprido. Eu sinto gratidão pela comunidade caratinguense e por todos os educadores que apaixonadamente entraram em sala de aula e fizeram os olhos dos nossos alunos brilharem. Parabéns aos que foram, aos que estão e àqueles que virão. Viva a educação e os educadores do Brasil”, destacou.

Felicitações e reconhecimento

A Doctum recebeu diversos votos de congratulações pela passagem dos seus 90 anos.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, registrou seus cumprimentos pela significativa trajetória da Rede Doctum: “Ao longo de nove décadas vem contribuindo de forma relevante para a formação de pessoas e para o desenvolvimento da educação no país”, além de formular votos de pleno sucesso à celebração dos 90 anos da instituição.

“Parabenizo toda a comunidade da Rede Doctum pelos 90 anos de dedicação à educação de qualidade e à formação de milhares de alunos e alunas ao longo dessa trajetória exemplar. A Doctum orgulha Minas Gerais pela forma como transforma vidas, constrói legado e segue olhando para o futuro com inovação e compromisso. Meu especial abraço aos professores Cláudio e Pedro Leitão. Vida longa à Doctum”, comentou o senador Rodrigo Pacheco.

“Nove décadas não representam apenas o tempo. Representam legado, credibilidade, propósito e a grandiosidade de uma instituição que soube atravessar gerações, adaptar-se aos novos tempos e, sem jamais abrir mão de seus valores, transformar milhares de vidas por meio da educação”, ressaltou Agostinho Patrus, conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG).

O deputado estadual Adalclever Lopes afirmou: “Em meu nome e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, presto homenagens à Doctum, que tem expandido educação de qualidade em todo e para além do território mineiro. Capitaneado por esta tradicional família caratinguense, o grupo Doctum é um orgulho pela excelência dos serviços prestados aos nossos cidadãos. Parabéns pelos 90 anos.”

A professora doutora Maria das Graças Soares da Costa, presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior (ABRUC), destacou: “Em nome dos reitores das Instituições Comunitárias de Educação Superior, conte sempre conosco para as iniciativas em favor e defesa da Educação Superior Comunitária.”

O conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE) e diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Celso Niskier, parabenizou a Rede Doctum pelo sucesso na educação e afirmou que “a trajetória vitoriosa da instituição impactou a vida de milhares de pessoas e famílias.”

A deputada estadual Lohanna relatou: “Celebrar a história de vocês é reconhecer a força de um projeto educacional construído ao longo de gerações, sempre guiado pela seriedade, pela ética, pelo compromisso social e pela crença na educação como instrumento de emancipação e cidadania.”

“E, assim, se passaram nove décadas, desde o dia em que o Reverendo Uriel deu a largada para esse projeto educacional, que se fez gigante, transformando vidas”, completou Anna Gilda Dianin, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (SINEPE/Sudeste).

“Parabenizo a Doctum pelos 90 anos dedicados à educação e à formação de pessoas e cidadãos. Ao longo dessa trajetória, a instituição se consolidou como referência pelo compromisso com o ensino e com a transformação de vidas. Recebam meus cumprimentos por essa história construída com propósito e dedicação”, disse Marco Antônio Viana Leite, presidente da Rede Mário Penna.

Filantropia

Ao longo de sua trajetória, a Doctum manteve como um de seus principais pilares o compromisso com a sociedade. Desde a criação do primeiro curso superior, na década de 1970, a instituição desenvolve e apoia iniciativas voltadas para a comunidade.

Entre elas, destaca-se a oferta de bolsas de estudo integrais por meio do programa Acesso Superior, ampliando o acesso à educação e reforçando seu papel social. Segundo o último balanço social da instituição, já foram concedidos R$ 87 milhões em bolsas de estudo.

“O mais importante é manter esse propósito firme. Milhares de alunos estudaram graças ao programa que a Doctum criou. Enquanto a Doctum existir, nós iremos contribuir para dar oportunidade às pessoas que não conseguem acesso ao ensino superior de qualidade”, reforçou o professor Pedro Leitão.

Ao celebrar nove décadas de atuação, a instituição também relembra sua trajetória marcada pela expansão educacional e pelo compromisso social.

Um pouco da história

Fundada em 5 de abril de 1936, em Caratinga, a Rede de Ensino Doctum teve origem no tradicional Colégio Caratinga e, ao longo das décadas, expandiu sua atuação para o ensino superior, tornando-se uma das principais instituições educacionais de Minas Gerais.

Pioneira em diversas áreas da educação, a instituição ampliou sua presença para diferentes cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, consolidando uma trajetória marcada pelo compromisso social, inovação e formação acadêmica.

Atualmente, a Doctum oferece desde a educação básica até cursos de graduação e pós-graduação, com centenas de cursos distribuídos entre unidades próprias e polos parceiros.